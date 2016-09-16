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議員來看防颱 座車卻擋住救護車出入口

國民黨籍基隆市議員張漢土將愛車停放在救護車及消防車出入口，嚴重影響消防隊勤務。（記者吳昇儒攝）

2016-09-16  21:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕中颱馬勒卡來襲，北北基進入警戒狀態，基隆市議長宋瑋莉擔心災情，特別邀請各黨籍議員前往應變中心聽取防颱進度。未料，國民黨籍市議員張漢土，竟大剌剌的將座車停在救護車及消防車出入口，隨即上樓，嚴重阻擋救護、救災行動，經值班人員提醒後，才下樓移車。

張漢土得知媒體記者拍攝他違規座車，一邊下樓邊喊：「我來移車了，我來移車了」，趕緊將車輛移至他處。

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  • 國民黨籍基隆市議員張漢土將愛車停放在救護車及消防車出入口，嚴重影響消防隊勤務。（記者吳昇儒攝）

    國民黨籍基隆市議員張漢土將愛車停放在救護車及消防車出入口，嚴重影響消防隊勤務。（記者吳昇儒攝）

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