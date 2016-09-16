柯P：把颱風當世大運場館壓力測試
2016-09-16 21:04
馬勒卡颱風來襲，台北市長柯文哲（右）晚間的台北市災害應變中心，聽取各單位針對馬勒卡颱風簡報。（記者王藝菘攝）
〔記者郭安家／台北報導〕北市府災害應變中心今晚一級開設，台北市長柯文哲8點主持防災會議，北市府宣布明天已達停止上班上課標準。市府各單位也報告，今晚北市紅黃線皆開放停車，至於河濱公園水門將於明天5點封閉、6點進行堤外車輛拖吊、8點則完成作業。柯文哲則特別指示，要將這次颱風當作壓力測試，檢視世大運場館抵抗力多強。
因應明天颱風，北市復康巴士、藍色公路停駛，此外，12行政區已備妥沙包、抽水機提供給民眾；至於大巨蛋防災，都發局長林洲民報告，圍牆、道路、鷹架、帷幕等均無異狀，主結構及次結構也無損害。
柯文哲則說，去年到今年這麼多次颱風 每次都有檢討報告，大部分問題都可以因應；明天早上九點將再開防災會議，剩下就按表操課，若明天早上有剩餘力氣就去支援南部，因為颱風偏東一點掃過去、偏西一點掃進來台北，而風力最強預計明天下午2點。
柯文哲還特別指示，要統計世大運場館抵抗力多強，把颱風當作壓力測試，事後提出場館檢討。
相關影音
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 陳菊拆果菜市場爭議 引爆民進黨中央官員、民代隔空交火
- 洪卓戀好事近？卓冠廷友人證實「有影」
- 立委指中央社無償使用國產 卻當包租公年賺949萬租金
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 驚！《屍速列車》隱藏版暗黑結局曝光
- 日本自由行》兩個熱血大叔的約定與廣島鯉魚的神靈附體
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 搶救崙背百年無形文化資產 居民動手做人偶
- 阿公阿嬤一起「搖擺」 降低跌倒率
- 中職》差一支30轟卻熄火半月 林智勝：揮棒太急
- 莫蘭蒂重傷果樹 芭樂、棗子農損高
- 我民進黨道賀 盼加深台日合作
- 女駕駛闖紅燈 撞死績優高中孝子
- 中颱馬勒卡續增強 今晚至明天整天影響最大
- 莫蘭蒂重創定置網 澎湖農損全國第3
- 鄭文燦主持災變會議 要桃機「這次不可再淹了」
- 中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球
- 澎湖隘門沙灘綠蠵龜卵孵化 空包彈多
- 雙颱連襲 雪霸繼續封山
- 翹班也要抓！卡比獸現身 基隆山間小道被機車塞爆
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 遭質疑不尊重國軍 高市府澄清：非事實
- 信義計畫區「三貴」 剩D3未開發
- 女網友遭性侵先談和解金？ 不合常理 男子無罪
- 別跟食材裝熟 連假烤肉不腹瀉
- 中壢封街烤肉 8千多人同樂
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 就是要幫民眾找回失車 熱血巡佐這麼做
- MLB》雙城把握4分大局贏球 老虎外卡落後1.5場
- 強國粉絲闖家門 T.O.P整夜受驚急求饒
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 楊雅筑苦練國標舞 竟能邊跳邊睡覺
- 郭書瑤撞菜曾之喬 為1張蜜月機票鬥嘴鼓
- 延平紅葉村遭土石流重創 約30戶受災 村民淚崩
- 高市17區停水 拚今晚12時前全面恢復供水
- 《時尚星二代》出道 從小訓練！
- 陳金鋒狂 你我「曾經瘋狂」
- 鏗鏘集》唯一希望結束之後
- 莫蘭蒂重傷墾丁！龍磐少「球」、各景點暫關閉
- 歐霸》飛燕諾進球有越位爭議 曼聯客場仍吞首敗 （影音）
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 喇舌鄧佳華小模有收錢？ 稱情緒低落想自殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：柯P：把颱風當世大運場館壓力測試
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分