柯P：把颱風當世大運場館壓力測試

馬勒卡颱風來襲，台北市長柯文哲（右）晚間的台北市災害應變中心，聽取各單位針對馬勒卡颱風簡報。（記者王藝菘攝）

2016-09-16 21:04

〔記者郭安家／台北報導〕北市府災害應變中心今晚一級開設，台北市長柯文哲8點主持防災會議，北市府宣布明天已達停止上班上課標準。市府各單位也報告，今晚北市紅黃線皆開放停車，至於河濱公園水門將於明天5點封閉、6點進行堤外車輛拖吊、8點則完成作業。柯文哲則特別指示，要將這次颱風當作壓力測試，檢視世大運場館抵抗力多強。

因應明天颱風，北市復康巴士、藍色公路停駛，此外，12行政區已備妥沙包、抽水機提供給民眾；至於大巨蛋防災，都發局長林洲民報告，圍牆、道路、鷹架、帷幕等均無異狀，主結構及次結構也無損害。

柯文哲則說，去年到今年這麼多次颱風 每次都有檢討報告，大部分問題都可以因應；明天早上九點將再開防災會議，剩下就按表操課，若明天早上有剩餘力氣就去支援南部，因為颱風偏東一點掃過去、偏西一點掃進來台北，而風力最強預計明天下午2點。

柯文哲還特別指示，要統計世大運場館抵抗力多強，把颱風當作壓力測試，事後提出場館檢討。

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