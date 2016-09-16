蔡正元又開砲 批陳菊「太囂擺」

2016-09-16 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元昨日透過臉書指控高雄市長陳菊在颱風侵襲高雄時，赴台北參加民進黨中常會，遭高雄市府嚴正駁斥並被告誹謗，不過蔡正元今日又在臉書開砲，痛批陳菊「太囂擺」。

強颱莫蘭蒂蹂躪高雄，市區滿目瘡痍，國軍連續2天動員上千兵力投入高雄災後復原，不過今日有網友指控，高市府各級應變中心昨日18點30分後開始休假，讓協助災後復原的國軍如同「孤兒」，蔡正元晚間分享貼文，並怒批陳菊「會不會太囂擺了」。

針對網友指控，高雄市府回應，昨晚應變會議後既沒歡聲雷動，更沒停止工作，馬上改組災後復原小組繼續指揮相關工作，工務、環保、教育、經發等單位也在持續作業，進行環境復舊、復水復電等工作，各區公所農損補助窗口也開放受理。

陳菊今日也透過臉書指出，市府團隊的災後復原的工作未曾停歇，感謝國軍弟兄、台水台電維修人員、市府第一線工作同仁的辛勞，對於市民反映問題，他們一定會持續加緊腳步，儘速處理。

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蔡正元臉書