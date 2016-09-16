林全視察金門災情 100元「刺激」消費
2016-09-16 16:58
〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長林全今天前往離島金門視察「莫蘭蒂」颱風災情指出，任何救助與補助均需「從速」、「從寬」及「從簡」處理，期盼中央與地方攜手合作，儘速完成復原工作。
林全表示，危機就是轉機，希望金門可以藉風災造成的破壞重新建設，某些建設更可再做長遠規劃，讓金門的林相做得更好、更有規劃，這次既然有了破壞，希望有更好的建設。
林全訪視行程中還以一百元「刺激」消費；他在金沙鎮視察沙美老街時，特別關懷賣菜阿嬤的生意，得知阿嬤怨嘆「這些還沒賣出去」，林全立刻自掏腰包要「買一百元」的珠螺，一旁的縣議員陳滄江跟進加購一百元，縣長陳福海快手替林全墊了一百元，大家熱心捧場，讓原來臉上有愁霧的賣菜阿嬤立刻笑開了懷。
金門縣政府指出，金門的林木約有七成受損，七成的受損率中，粗估如樹頭、樹枝、樹幹攔腰斷裂、連根拔起的「折損」量，約4百萬株，另有一百萬株的綠籬（包含小盆景），至於真正的「風倒木」，目前還待清理告一段落才能詳細統計。
林全指出，莫蘭蒂颱風中心經過金門，即於第一時間即與金門縣長陳福海保持聯繫、掌握災情；目前金門救災第一要務就是排除水、電、交通及會影響人民日常生活的相關問題。
林全表示，颱風造成金門農損及屋損災情，農損部分適用天然災害救助辦法，經農委會與地方政府認定後，即可進行相關現金和低利貸款救助；屋損部分，政府過去是以房屋半倒或全倒做為救助標準認定，但在台東歷經尼伯特風災後，政府針對未半倒或全倒仍可居住的嚴重受損房屋，已制訂救助辦法，金門受災戶將比照台東適用。
林全在立委楊鎮浯、金門縣長陳福海、金門縣議員陳滄江陪同下，前往小三通碼頭、天后宮石坊及沙美老街視察受災情形即返台。
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