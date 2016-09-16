颱風假被罵翻 賴清德分享小故事說明心情

2016-09-16 16:17

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋節前夕，莫蘭蒂颱風來襲，台南市長賴清德放半天假的決策飽受抨擊，今天賴清德再次為他的決策辯護。他並分享他20年前擔任國大代表時的一則小故事，強調要宣布放假很容易，他可早早就宣布，他自己也樂得輕鬆，但要宣布不放假，這是最困難的決定，而他願意來承擔，也不放棄當年從政的理想。

賴清德今天上午前往台南公園視察公園樹木受損情形，並為投入救災的國軍表達感謝之意，不少市民也為他加油打氣。

由於颱風放半天假的決定，被市民及網友罵翻，賴清德這幾天也在各種場合說明解釋整個決策過程。媒體今天詢問他「心情有沒有好一點？」賴清德也說明他的心情及決策過程。對於網友及市民的不諒解，他語帶無奈，強調自己從政20餘年，他也一直堅持他當初從政的原則，並勇於承擔責任，而不求明哲保身，如果大家覺得他做得不夠好，那也沒關係，「反正我從政這20多年來所做的事，也夠了！」

賴清德表示，他當年在成大擔任總醫師時，很多病人送進醫院時，因沒有在事故發生時的第一時間進行急救而失去救治的最佳時機，甚至喪失掉寶貴的生命。這主要是因早年，常因救人不成反而被家屬告上法院，而導致大家變得冷漠而見死不救，但我們的社會不應該是這樣的，大家如果只求明哲保身，不願意去做，這社會就愈往下沈淪。這情況一直到幾年前，桃園敏盛醫院一名護士路上遇見車禍下車救人的義行，引起大家重視，這救人的風氣才慢慢又起來。

賴清德也分享他20餘年前一則救人的小故事。他說，當年他擔任國大代表時，有一次騎摩托車看到一個路人臥倒在馬路上，約過了1、20分鐘，都沒有人去救他，他發現時便停下車來，將他移往蔭涼的人行道上，並查看他的情況。後來，他參加選舉，那名路人因感謝他，無論如何也一定會出來投票支持他。

賴清德說，他舉這例子，並不是說他很行，而是這社會，大家應該給願意做事、願意承擔責任的人掌聲而非一味指責，否則大家只求明哲保身，這社會不會進步，南鐵案也是一樣，而他擔任市長被罵，這是他的工作，他也只能接受及尊重。

而稍早他在台南市立醫院，也對放假的決策過程提出說明，並希望此事就到此為止，大家不要再生氣。