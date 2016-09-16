陳菊拆果菜市場爭議 引爆民進黨中央官員、民代隔空交火
環保署副署長詹順貴。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊拆遷果菜市場引發爭議，有社運經歷的環保署副署長詹順貴日前具名連署公民團體領袖對於高雄市政府緊急呼籲，要求高市府堅守人權與環境正義。不過，此舉卻引發民進黨台北市議員梁文傑批他「既要當官又要表現自己是有良心的社運人士」，轟他是雙面人。民進黨政府中央官員與民進黨民代隔空交火。
詹順貴日前於臉書貼文指出，他現在雖然不是連署徵求對象，因徵求對象是學術界與公民團體成員，但看了諸多資訊，並對照自救會具體細緻的質疑與市政府模糊攏統的回應，決定甘冒政治上的大不諱，以真實姓名與環保署副署長職銜加以連署，要求高市府堅守人權與環境正義，以民主程序重新檢視拆遷果菜市場過程爭議。
詹順貴表示，威權統治的遺毒之一，就是任何開發計劃都上面大官說了算，「就算我贊同花媽（陳菊）的拆遷理由與發展圖像，我也完全無法支持這個拆遷過程。」他質疑，真的不可能用民主程序與溝通來取代這種迫遷模式？他不想看到出人命，拜託大家一起來呼籲高雄市府，人民不是開發的路障，不要推得硬又急，「我的城市不安居，於是我參與發起了這個連署。」
不過，詹順貴聲援自救會的行為卻引發梁文傑砲轟，直言「詹順貴這樣的行為我是看不太懂。來民進黨政府當環保署副署長，然後又連署說菊姐拆遷果菜市場是『威權統治的遺毒』」。而且人家其實沒找他連署，卻自己主動去參與。」
梁文傑批評，詹順貴既要當官又要表現自己是有良心的社運人士，既在民進黨政府又捅自己人。那陳菊到行政院開院會，詹副署長當面嗆她不是更好？要堅持社運的理念很好，但可以不要兩面通吃，兩邊都要嗎？當雙面人不累嗎？
對此，詹順貴認為，「人，需要有諍友；享有公權力的政府，更需要傾聽多元聲音。」並反問梁文傑，「當官是否就不能有社會良心？梁議員是否仍有家天下的觀念」，表示要留給社會公評。
梁文傑再批詹「你有社會良心？那意思是說陳菊沒有社會良心？」他質問詹是否知道此事協調了多久？是否知道為了這些沒有權利卻拒不拆遷的住戶，納稅人多花了一億多元？是否知道那個自救會長根本是個用那塊地發財了40年的人嗎？「別人可以胡說八道，你當環保署副署長也可以跟著胡說八道？」
梁文傑批評，若詹順貴不知道當地的狀況，那麼詹的連署就是沽名釣譽，但如果詹知道，那就是故意在攻擊有膽量處理40年老問題的陳菊，也是在故意破壞民進黨的形象。
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