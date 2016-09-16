推台灣入聯 林昶佐：共產中國無權代表民主台灣

為了推廣台灣入聯，時代力量立委林昶佐在紐約的台灣外交酒會發表演說，直指「共產中國無權代表民主台灣」。（圖擷自林昶佐臉書）

2016-09-16 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣入聯宣達團在美國進行推廣工作，時代力量立委林昶佐也隨團出行，他在紐約的台灣外交酒會發表演說，直指「共產中國無權代表民主台灣」，並期待台灣能夠以聯合國成員的身分，和其他國家成為互相合作的夥伴。

林昶佐今日在臉書上PO出演講全文，他強調此次來訪的用意，就是要讓國際社會了解台灣社會的民意。林昶佐指出，台灣民眾渴望以平等地位參加國際活動，但在甫結束的里約奧運，台灣卻只能用「中華台北」的名字出賽，這讓台灣人感到處處被打壓。

林昶佐表示，台灣有人民直選的總統，也有國會政黨的輪替，因此共產中國並無權力代表民主的台灣。林昶佐希望國際上的朋友對於台灣的處境能夠理解並支持，讓台灣最後可以進入聯合國與各國平起平坐。

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