恭賀蓮舫當選黨魁 賴清德：她祖父是台南醫生
2016-09-16 13:13
〔記者蔡文居／台南報導〕現任日本參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，她父親是台南人，過去她也曾回台南尋根。台南市長賴清德今天在臉書祝賀蓮舫當選日本民進黨黨魁，並細數她的家世及與台南的淵源，指她的祖父謝達淋先生是日治時期的醫生，曾在白河開業。
蓮舫於2013年初曾在當時的立委陳唐山的陪同下，前往台南白河進行一場尋根之旅，台南市長賴清德當時也前往與蓮舫會晤。賴清德當時表示，「再忙也要代表台南市民對蓮舫的回鄉表達熱烈的歡迎之意。蓮舫在日本參選國會議員，在東京曾經獲得170多萬票的有史以來最高票，並且曾任日本行政革新大臣，這是台南之光，更希望她能常常回來故鄉，這裡永遠歡迎她。」
賴清德的臉書全文：
現任日本參議員、曾任行政改革大臣的蓮舫，昨天當選日本最大在野黨「民進黨」黨魁，也是日本史上首位最大在野黨女黨魁，這是十分不容易的事情，我由衷祝賀蓮舫主席，政務順利，理想能實現！台日未來的情誼也會更為友好。
蓮舫議員的父親謝哲信先生是遷居日本的台南人，祖父謝達淋先生則是日治時期的醫生，曾在白河開業，執業地點位於白河區中山路的一家相片沖洗店內；蓮舫議員幾年前曾回台南白河尋根，當時一路受到台南鄉親熱烈的歡迎，至今我仍印象深刻。
這些年來，我數次訪問日本，蓮舫議員皆撥空見面，或參加活動，蓮舫議員不僅在日本政壇為人民爭取福利，積極問政，也長期支持台灣與日本的友好關係。
在歷史上，台南與日本有著深厚的淵源，近年我們的交流更是頻繁，關係也越見密切，我期待蓮舫議員能再回故鄉台南走訪，台南將誠摯歡迎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 國軍動員上千兵力恢復高雄市容 花媽：深深感激
- 美台商會會長評新政府缺商務人才 但還好有選這2人！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 《時尚大腕》蕾哈娜前衛視線
- 秀智蠟像神複製 李準基慘變...本尊都笑翻
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 馬勒卡襲台 鄭明典：颱風偏北移動、由台灣東側快速北上
- 中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球
- 蘋果大漲激勵 美股開盤上揚
- 陳金鋒狂 你我「曾經瘋狂」
- 傷翁叫不到救護車 警駕巡邏車送醫
- 美股勁揚 蘋果股價4天大漲12%
- 蓮舫高票當選民進黨魁
- 衍生效益大 國民旅遊卡將再續辦3年
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 台中動畫影展 熱門片售票秒殺
- iOS 10系統用戶 可升級LTN APP至2.1.1版本
- NFL》突擊者隊搬家有望？ 內華達全票通過蓋球場預算
- 亞洲挑戰盃》搶4強門票 我今演「韓」戰
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- iPhone 7 即將開賣！帥哥美女加早餐迎排隊果粉
- （影音）女星假扮店員抖G奶 男客豬哥魂爆發要求再一次
- iPhone 7開賣 Pepper店長大戰白雪公主
- 廈門遭莫蘭蒂蹂躪 機場滿地客機殘骸
- 《軟襯衫 小女人》好萊塢明星最愛襯衫私服bella dahl
- iPhone 7今開賣 5大電信商拚優惠
- iPhone 7 Plus實拍 夠廣、更快抓得住空中麻雀！
- 川普離題譙希拉蕊 女牧師打臉
- 連假首日 國道北高4小時30分
- 甲狀腺機能低下 心情課業直直落
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 有錢就是任性 王思聰愛犬坐擁8台哀鳳7
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 遭質疑不尊重國軍 高市府澄清：非事實
- 馬勒卡颱風逼近 帕妃明台北演唱會宣布取消
- 《釧兒》中秋連演4場 澎恰恰分飾兩角激動落淚
- 莫蘭蒂重創定置網 澎湖農損全國第3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恭賀蓮舫當選黨魁 賴清德：她祖父是台南醫生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分