恭賀蓮舫當選黨魁 賴清德：她祖父是台南醫生

2016-09-16 13:13

〔記者蔡文居／台南報導〕現任日本參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，她父親是台南人，過去她也曾回台南尋根。台南市長賴清德今天在臉書祝賀蓮舫當選日本民進黨黨魁，並細數她的家世及與台南的淵源，指她的祖父謝達淋先生是日治時期的醫生，曾在白河開業。

蓮舫於2013年初曾在當時的立委陳唐山的陪同下，前往台南白河進行一場尋根之旅，台南市長賴清德當時也前往與蓮舫會晤。賴清德當時表示，「再忙也要代表台南市民對蓮舫的回鄉表達熱烈的歡迎之意。蓮舫在日本參選國會議員，在東京曾經獲得170多萬票的有史以來最高票，並且曾任日本行政革新大臣，這是台南之光，更希望她能常常回來故鄉，這裡永遠歡迎她。」

賴清德的臉書全文：

現任日本參議員、曾任行政改革大臣的蓮舫，昨天當選日本最大在野黨「民進黨」黨魁，也是日本史上首位最大在野黨女黨魁，這是十分不容易的事情，我由衷祝賀蓮舫主席，政務順利，理想能實現！台日未來的情誼也會更為友好。

蓮舫議員的父親謝哲信先生是遷居日本的台南人，祖父謝達淋先生則是日治時期的醫生，曾在白河開業，執業地點位於白河區中山路的一家相片沖洗店內；蓮舫議員幾年前曾回台南白河尋根，當時一路受到台南鄉親熱烈的歡迎，至今我仍印象深刻。

這些年來，我數次訪問日本，蓮舫議員皆撥空見面，或參加活動，蓮舫議員不僅在日本政壇為人民爭取福利，積極問政，也長期支持台灣與日本的友好關係。

在歷史上，台南與日本有著深厚的淵源，近年我們的交流更是頻繁，關係也越見密切，我期待蓮舫議員能再回故鄉台南走訪，台南將誠摯歡迎。