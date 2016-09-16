紓解花博車潮 中市建設局追加聯外道路預算

2016-09-16 13:00

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會預計將帶來龐大參觀人潮與車潮，為紓解車潮，台中市政府建設局將於國道四號神岡聯絡道至中清路間，利用高鐵橋下空間與兩側，闢建1.12公里道路，總工程經費約1億3140萬元，該局已於今年度第二次追加預算提出504萬1000元的設計監造費，以加速辦理工程，盼於花博前完工。

建設局表示，距離2018年台中世界花博，還有約2年時間，市府已積極闢建聯外道路，以紓解花博車潮，將開闢「神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路」，全長1.12公里，總工程費用約需1億3140萬元，為加速工程進行，已提報105年度總預算第二次追加預算，預計追加委託設計監造服務費504萬1000元。

建設局進一步說明指出，這項工程規劃自神岡區國道四號引道與高鐵橋下道路交會處，南至大雅區中清路，將於高鐵高架橋兩側新闢各5公尺寬的道路，同時全面性規劃南北縱向聯外道路，盼能趕在2018年花博舉行前完工，除可紓解花博車潮，花博結束後，也能疏導當地交通流量，帶動神岡、大雅區等地發展。

建設局也說，這條新闢道路路線會經過高鐵的逃生維修梯及電力機房，將與高鐵協調遷移或繞道，必要將額外徵收高鐵的逃生維修梯及電力機房路權外的土地。