對達賴訪台態度轉低調 國民黨批：民進黨是詐騙集團

西藏精神領袖達賴喇嘛是否訪台近期引發關注。（資料照，法新社）

2016-09-16 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕2008年時任總統馬英九以「時機不宜」為由，婉拒西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，當時甫接任民進黨主席的蔡英文則說，台灣隨時歡迎達賴來訪。不過，近來時代力量黨團與部分民進黨立委力邀達賴來台訪問，蔡政府卻一反在野時的歡迎態度，低調表示「依法審查」。國民黨文傳會副主委李明賢今批評，民進黨根本是詐騙集團。

李明賢指出，當年馬政府吵達賴是否來台一事，時任民進黨主席蔡英文聲稱一路相挺到底，要求民進黨「須明確表態，歡迎並支持達賴來訪」、「針對圖博的民主人權，民進黨絕不退縮，也絕不會沉默」等，但如今蔡英文當選總統，卻讓人感覺態度一百八十度大轉變。

李明賢認為，總統府稱這是假設性問題，等看到具體訊息，再做說明與處理；民進黨則說，對境外人士申請來台從事交流活動，政府已有一套申請許可機制，主管機關自會審酌情勢審查。

他質疑，在野時的「奮不顧身」力挺，執政後卻變官腔官調，批評民進黨「昨是今非」，「根本是詐騙集團」。

不過，達賴喇嘛傳出近期不會有訪台活動，李明賢認為這件是算是「落幕」，但強調想必達賴喇嘛對民進黨這個政黨本性，有更深一層了解。