邱毅參戰！要助蔡正元「知己知彼」...

前立委邱毅在臉書發文，要幫蔡正元「知己知彼」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-16 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕蔡正元指稱高雄市長陳菊「颱風中上台北開中常會」，高雄市政府決定對蔡正元提告，引發各界討論，名嘴邱毅在臉書發文，稱說要幫助蔡正元「知己知彼」。

國民黨政策會執行長蔡正元昨（15日）在臉書上貼文嘲諷：「陳菊颱風前夕祝壽唱歌，颱風中上台北開中常會，卻在管花蓮的政治問題，對颱風沒要沒緊」，卻遭高雄市政府嚴正駁斥，說高雄市長陳菊14日全天都在高雄進行防災指揮，陳菊也決定向蔡正元提誹謗訴訟。

對此，前立委邱毅今（16日）在臉書發文表示，陳菊控告蔡正元是老技倆，為了幫助蔡正元「知己知彼」，他剖析陳菊的手法，邱毅稱：「陳菊一定動用高雄市政府的公款來打官司，律師陣容一定龐大，至少3個大律師上陣」、「刑事民事一起告，還想方設法避免移轉管轄到台北，逼得對手必得放下手上的公務，頻頻到高雄出庭應訊，用舟車勞頓來累死對手」。

邱毅並稱在高雄打官司，無論是法官、民眾、媒體都是自己人，絕對會獲得有利判決，他說：「陳菊打官司的目的不是為『贏』，而是在過程，讓對手在金錢、時間、精神等多重壓力下屈服，從而可收到寒蟬效果」。