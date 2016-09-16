只有劍潭捷運站有造型？柯P：以前沒想到美學
2016-09-16 12:11
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午參加藝術博覽會，受訪談到捷運站美學，柯直說「沒有特色啦！」我們只有劍潭站還有造型，其他的站地下就算了，地上的好像沒什麼造型，過去花6000億元，如果重來一遍，要使用100年的東西，應該花一點錢，特別是地上的站做有造型一點。
媒體追問希望像高雄捷運美麗島站一樣？柯文哲回說，對啊！至少全世界可以排名，這個就是你重視、不重視，以前只有實用概念，沒有想到美學概念。不過，柯表示，「其實捷運站大部分都設計好了，沒辦法。」
柯文哲透露，他現在想是台北市公共工程費用介於400至600多億元間，若公共藝術費用占1％，每年就有4到6億元的預算，支持台灣本土藝術發展，就不用另外撥預算，這筆錢怎麼有效使用，北市府內部正在在討論。
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