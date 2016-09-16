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台船董座：我軍方編列近30億經費研發潛艦

2016-09-16  12:16

［記者黃旭磊／高雄報導］台船董座鄭文隆上午出席第一屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」開幕式，答詢記者提問時強調，軍方編列近30億元設計研發自主潛艦，明年可能投入製造預算。

第一屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」於高雄展覽館開幕，今年7月海軍金江艦誤射的「雄三飛彈」在場展出，備受國外軍事愛好者注目，詢問在場軍備局官兵「the missile destroyed fishing boat?」（這是摧毀漁船的飛彈嗎？）而主辦單位台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥、高雄市副市長史哲出席開幕式。

鄭文隆說，軍方已編列29.97億元設計潛艦經費，明年可能投入製造，國內製作載台沒有問題，從民國90年起就進行國防自主潛艦研發計畫（IDS），「台船有370多名船舶設計人員，擁有全台超過7成設計人才，必須擔下這樣（製造潛艦）的任務」。

鄭文隆強調，台灣過去從沒做潛艦，所需特殊鋼板及螺絲由中鋼製造，至於潛望鏡等關鍵設備國內沒有市場，製造有問題，「未來7-8年必須找外國顧問」。

據了解，全球最大壓力容器製造商之一的銘榮元實業，這次首度展出以高強度HSLA-80合金鋼材製作之小尺度實體模型，HSLA-80具有高強度、易施工等優點，提供中鋼自行生產，預期將是國造潛艦壓力殼主要材料。

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  • 台船展示國造潛艦模型。（記者黃旭磊攝）

    台船展示國造潛艦模型。（記者黃旭磊攝）

  • 雄三飛彈發射架。（記者黃旭磊攝）

    雄三飛彈發射架。（記者黃旭磊攝）

  • 國外軍事愛好者詢問，這是摧毀漁船的飛彈嗎？（記者黃旭磊攝）

    國外軍事愛好者詢問，這是摧毀漁船的飛彈嗎？（記者黃旭磊攝）

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