王峻潭19日遞補南市議員 預計月底補選議長

2016-09-16 10:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長因前議長李全教被判議員當選無效，本月19日將由同選區民進黨籍的王峻潭遞補議員，而議長出缺將進行補選，預計本月底辦理補選。

代理議長郭信良表示，市議會將於9月19日上午10點舉辦第2屆議員遞補當選人王峻潭宣誓就職典禮，這次定期大會預定在10月5日召開，而補選議長的臨時會時間則選定在9月27至29日期間擇一天舉行，市議會將於9月20日召開程序委員會討論，確認定期大會及臨時會日期。