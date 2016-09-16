見證歷史 政院影音資料館開張
〔記者李欣芳／台北報導〕為活化行政院珍貴歷史影音，開放全民瀏覽運用，行政院今年5月11日推出數位影音資料館網站（video.ey.gov.tw），經4個多月上線試營運，今天宣布正式開站。影音館收錄歷任閣揆許多重要活動及珍貴歷史畫面，包括蔣經國在民國67年時，主持行政院長任內最後一次行政院院會、孫運璿民國67年召開中美斷交記者會、蘇貞昌民國95年出席雪山隧道通車典禮，見證歷任閣揆施政軌跡。
行政院指出，影音館典藏的資料類型，包括照片、影片、聲音檔及政策圖片等，為了豐富網站內容，讓全民共享國家珍貴的影像資產，影音館於試營運期間，陸續新增許多檔案資料，資料量已高達1萬3千多筆，未來將持續增加館藏內容，發揮影音館最大效用。
行政院表示，數位影音資料館網站是以歷任行政院長公開行程活動，及行政院記者會的影音與照片資料為收錄主體，資料最早可溯及民國40年代，除見證政府施政的歷史軌跡，也扮演政策傳遞的溝通平台。
為使民眾迅速掌握政策資訊，影音館特別強化即時性資訊的揭露，於網站首頁提供線上直播觀看功能，全程實況轉播行政院長重要行程活動及記者會等影音內容，有助增進全民了解政策形成與推動過程。
行政院強調，影音館收錄的資料，不僅保存我國歷任行政院長的重要歷史場景，更涵蓋各施政面向及成果，包括蔣經國民國67年行政院長任內最後一次主持行政院院會、孫運璿民國67年召開中美斷交記者會、游錫堃民國92年出席東部鐵路改善計畫北迴線電氣化通車典禮、謝長廷民國94年出席「原住民正名紀念日」系列活動記者會、蘇貞昌民國95年出席雪山隧道通車典禮、張俊雄民國96年參加台灣人權景美園區揭牌活動等。透過這些珍貴影像畫面，讓重要歷史事件重現眼前，並串連不同世代的共同記憶。
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