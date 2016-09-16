美台商會會長評新政府缺商務人才 但還好有選這2人！
2016-09-16 11:10
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在《華爾街日報》撰文「台灣總統必須證明她能領導」，評論總統蔡英文的施政。
韓儒伯指出蔡英文總統執政已滿百日，不同於前總統馬英九，因政治因素高頻率更換內閣官員。蔡英文組織了具穩定性的官員與學者，建立內閣。但韓儒伯認為，英全內閣缺乏專業的商務人才，幸虧有任用鄧振中擔任政務委員，並讓唐鳳帶動台灣的創新。
韓儒伯認為加入跨太平洋夥伴協定（TPP）仍是台灣的重大目標，蔡英文也成立了內閣層級的相關機構，如同美國貿易代表處，並交由鄧振中主持。韓儒伯談到，蔡英文團隊已著手調查不當黨產，但更重要的任務是台灣的年金改革，若能成功，對於蔡英文以及台灣經濟都是巨大的勝利。
韓儒伯表示，立法院本週展開新會期，將審議2017年的預算，重大項目包括蔡英文南向政策的經費、提升國防事業，還有亞洲矽谷政策。蔡英文也可能推動擱置已久的兩岸貿易協定，韓儒伯分析這是向中國釋出善意，且美國也會接受，但蔡英文的立場可能會遭受批評，說她對中國不夠強硬。
韓儒伯點出，蔡英文所面對最大的外部問題，便是中國的態度，他分析，中國一方面要避免與台交流持續走下坡，一方面要避免激發美國展現出對台灣的長期支持，蔡英文則小心翼翼的拒絕「一中」，表明由台灣決定自己的未來。韓儒伯推測，兩岸各自有自己更優先的問題，目前的關係暫時不會有太大變化。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 台船董座：我軍方編列近30億經費研發潛艦
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 釋迦今年農損嚴重 政院研擬試辦收入保險
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- （北市）疏運返鄉潮 國光增發300車次
- 中秋加強查私宰 增供貨穩價
- MIT就是讚！台灣威士忌出現在美國影集
- 街景圖幫牛打馬賽克 Google坦誠「有點太熱心」
- 《時尚大腕》吉吉哈蒂德三棲代言
- 83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
- 馬勒卡襲台 鄭明典：颱風偏北移動、由台灣東側快速北上
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 富二代為救癌母 花2億買妻當器官捐贈人
- （影音） FBI帥哥喇舌小模還摸胸 影片曝光驚呆網友
- 用假身分證 中國網站訂千張花東車票
- 殺手作證 杜特蒂組行刑隊殺政敵
- 倫敦股市領漲 歐股齊收紅
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 採訪烏坎衝突 香港5記者遭扣留
- 速食店雞腿堡套餐 附贈大強、小強
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- iPhone 7今早開賣買氣熱 電信業加碼送好康
- 晚間主持防颱會議 柯P：我比較不擔心
- 屏東農、漁損失 縣長:爭取天災補助
- NBA》自曝招募KD細節 格林:我打了100萬通電話
- 莫蘭蒂重傷墾丁！龍磐少「球」、各景點暫關閉
- 「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕
- 泰山獅王節滿10年 規模隨經費縮減
- 有錢也買不到iPhone 7曜石黑！台灣首賣貨量僅個位數
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 《超人氣 超聯名》Gigi Hadid X Tommy Hilfiger
- 《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 輕輕一瞬 再見
- 別跟食材裝熟 連假烤肉不腹瀉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 GTI think tank launches in Washington
- 找回錢包 韓妹淚讚「台灣人真好」
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《時尚新才女》Accessorize 英式復古
- 波許「熱」血不退 預告下季復出
- MLB》雙城把握4分大局贏球 老虎外卡落後1.5場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美台商會會長評新政府缺商務人才 但還好有選這2人！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分