美台商會會長評新政府缺商務人才 但還好有選這2人！

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。（資料照）

2016-09-16 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在《華爾街日報》撰文「台灣總統必須證明她能領導」，評論總統蔡英文的施政。

韓儒伯指出蔡英文總統執政已滿百日，不同於前總統馬英九，因政治因素高頻率更換內閣官員。蔡英文組織了具穩定性的官員與學者，建立內閣。但韓儒伯認為，英全內閣缺乏專業的商務人才，幸虧有任用鄧振中擔任政務委員，並讓唐鳳帶動台灣的創新。

韓儒伯認為加入跨太平洋夥伴協定（TPP）仍是台灣的重大目標，蔡英文也成立了內閣層級的相關機構，如同美國貿易代表處，並交由鄧振中主持。韓儒伯談到，蔡英文團隊已著手調查不當黨產，但更重要的任務是台灣的年金改革，若能成功，對於蔡英文以及台灣經濟都是巨大的勝利。

韓儒伯表示，立法院本週展開新會期，將審議2017年的預算，重大項目包括蔡英文南向政策的經費、提升國防事業，還有亞洲矽谷政策。蔡英文也可能推動擱置已久的兩岸貿易協定，韓儒伯分析這是向中國釋出善意，且美國也會接受，但蔡英文的立場可能會遭受批評，說她對中國不夠強硬。

韓儒伯點出，蔡英文所面對最大的外部問題，便是中國的態度，他分析，中國一方面要避免與台交流持續走下坡，一方面要避免激發美國展現出對台灣的長期支持，蔡英文則小心翼翼的拒絕「一中」，表明由台灣決定自己的未來。韓儒伯推測，兩岸各自有自己更優先的問題，目前的關係暫時不會有太大變化。