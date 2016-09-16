林正義在美演說：兩岸善意與對話基礎 須建立在相互尊重

2016-09-16 10:07

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會副主委林正義於美東時間15日在美國智庫布魯金斯研究院的國際研討會上發表「維持台海和平穩定現狀是兩岸追求的共同目標」專題演講，強調台灣政府在尊重歷史事實與既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，而兩岸善意與對話的基礎，必須建立在相互尊重彼此不同的歷史發展經驗、相異的政治體制、意識型態以及社會運作方式。

在專題演講後，林正義接受在場人士提問，包括「九二共識」與「九二會談」的差異，目前兩岸各種溝通管道情形，以及蔡英文總統就職演說提及憲法與兩岸人民關係條例的意義等。林正義表示，目前陸委會與海基會的溝通管道雖然暫時中斷，但兩岸已簽署21項協議的聯繫窗口仍然運作，蔡英文就職演說中提及尊重1992年兩岸兩會達成共同認知與諒解的歷史事實，以及依據憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，已經表達我方最大善意，希望對岸能夠用心體會、務實理解，兩岸分歧需要雙方發揮智慧共同解決。

林正義應布魯金斯研究院邀請，出席由陸委會、政治大學國際關係研究中心以及布魯金斯研究院共同合辦的「蔡英文政府的兩岸關係」國際研討會，現場有來自台、美政學界及中國方面學者等各界人士近120人出席，林正義並將在美國華府、紐約拜會官員、重要智庫以及學者專家。

林正義指出，維繫兩岸和平穩定的現狀，不僅符合兩岸各自發展利益，也是國際社會所普遍期待，中華民國政府始終認為對話、溝通是達成維持兩岸關係和平穩定、建立雙方互信的最重要關鍵。

但他也強調，善意與對話的基礎，必須建立在相互尊重彼此不同的歷史發展經驗、相異的政治體制、意識型態及社會運作方式，以有效及妥適管控分歧，尋求兩岸最大可能的合作空間與共識，成為兩岸關係發展的新常態。

面對蔡政府上台後的兩岸新局勢，陸委會指出，我方將持續敞開兩岸溝通對話的大門，努力創造友善氛圍，突破僵局，並呼籲雙方應努力釋放善意，逐步建立互信，並且不拘形式進行溝通，找到共同的認識與理解，以民為本，以民眾福祉利益為先，擴大兩岸經貿交流與合作，創造兩岸共同利益，政府也將致力推動兩岸協議監督條例的立法，維護兩岸良性互動。