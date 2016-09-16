釋迦今年農損嚴重 政院研擬試辦收入保險
2016-09-16 09:55
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天上午表示，今年7月台灣受尼伯特颱風強風豪雨影響，造成重大農業災情，尤其台東釋迦受損情形嚴重，為協助農民因應天然災害及價格崩跌風險，農委會目前正積極研擬「釋迦收入保險試辦方案」草案，預計於明年釋迦產期前完成規劃並推出試辦，以保障農民所得。
農委會已邀集相關單位召開數次專家會議，研商規劃試辦方案內容，同時也到台東地區辦理釋迦保險問卷調查，並與當地農會及農民舉辦座談會，傾聽與瞭解地方意見。
行政院指出，7月尼伯特颱風侵襲台灣，造成農業嚴重災情，台東首當其衝，主要受損作物釋迦受害面積4463公頃，受害程度35％，損失金額5億6562萬元。其中部分受災慘重農民必須重新種植果樹，未來三年的收入來源堪慮。因此，規劃以釋迦農民為對象，以其產品收入為保險標的，擬定釋迦收入保險試辦方案。
行政院表示，由於全球氣候變遷，颱風、豪雨等異常天氣漸趨頻仍及劇烈，對於國內農業生產及農民收入常造成嚴重打擊，不利於農業穩健經營及長期發展。政府雖有天然災害救助制度、低利貸款及資材補助等相關救濟措施，但無法充足彌補農家災害損失及復建所需，更不論復建期間的農民收入來源。
此外，行政院表示，經貿自由化下，國內外農產品競爭激烈，國產農產品難以維持高價位，農業收入無法持穩，同樣不利農業的穩健經營及長期發展，因此有必要推動相關政策，以各種農業保險機制彌補救濟制度的不足，穩定農民收入。
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