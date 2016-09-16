美學者肯定小英：美方相信兩岸有可靠溝通管道

2016-09-16 09:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕美國學者葛萊儀今天表示，美國在蔡英文總統當選後不如2000年介入調停之深，中國也不像扁政府時代給予美國那麼多的壓力，一方面是中國國家主席習近平有信心可以自己管理兩岸問題；另一方面是美國也有信心，兩岸有一定可靠的溝通管道。

美國戰略暨國際研究中心與布魯金斯研究所今天共同就蔡英文政府的兩岸政策舉辦研討會，台灣也有多位學者受邀。與會的美國學者多半肯定蔡英文對兩岸政策的處理，認為蔡政府至今信守沒有意外的承諾，實務處理兩岸關係，情況比他們預期的要好。

葛萊儀說，美國沒有被捲入九二共識或一個中國原則的爭議中，只是重申美國基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，甚至還有官員提到對台六項保證，如果美國相信兩岸沒有可靠溝通管道，未來就會扮演更積極的角色。未來最重要的觀察是中國對台施壓程度和性質，在經濟和外交上會對台灣採取什麼手段。

布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲認為，蔡英文已經處理了九二共識，但北京還繼續要求蔡公開承認九二共識。在完全清晰與完全模糊中間有各種光譜的回答，北京是否改變了對蔡政府的期待？

美國戰略暨國際研究中心的資深顧問張克斯表示，習近平牢牢地控制著對台政策，習的觀點很堅定，但也願意在手段上展現某些彈性。對於兩岸關係的發展，他擔心的是中國內部總有聲音主張，中國已經給予台灣許多經濟誘因，但在核心的主權問題上，中國沒有得到任何回報，而過去主張兩岸交往的胡錦濤陣營都會辯稱，至少在經濟上，中國是受益者。蔡英文總統上台後，台灣的經濟政策有調整，包括南向政策在內，中國內部認為兩岸交往，中國一無所獲的聲音會更大，他不確定習近平要花多大功夫去說服這些人。

美國丹佛大學教授趙穗生則指出，美國在台灣大選後，對台灣要求無意外，對北京要求有耐性，台灣迄今沒有意外，現在就看北京何時失去耐性，他擔心北京對蔡強硬的言論愈來愈多，習近平會設下統一台灣的時間表。不過台灣中興大學教授蔡明彥認為，如果習近平對台灣失去耐心，對南海和其它議題也會失去耐性，這關係到習近平整體的施政風格，台灣問題不應被單獨提出來分析。