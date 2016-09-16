2018藍營有秘密武器？「武林計畫」下月啟動
2016-09-16 08:20
國民黨備戰2018縣市長選舉，組發會擬定「武林（五○）計畫」。圖為國民黨日前舉行第19次全代會第4次會議，由黨主席洪秀柱（中）主持。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在2014九合一大選、2016總統及立委大選都兵敗如山倒，目前已積極備戰2018縣市長選舉，據悉國民黨組發會擬定「武林（五○）計畫」，要培育50名年輕選將搶攻艱困選區，預計下月啟動。
《聯合報》報導，「武林計畫」是參考前總統馬英九1998年參選台北市長時，提名不少政治素人，如賴素如、王浩、林奕華、陳惠敏、吳世正與陳孋輝等人，他們組成「好小子」問政聯盟，當時奏效。
國民黨組發會主委張雅屏說，「武林計畫」參加人選不限年齡，社會新鮮人、退休軍公教人員、或是國會助理等都是潛在對象。這些人除了要接受「黨綱與政綱理念」，也要接受黨中央統一安排選區。將先由各地方黨部推薦人選，再由中央黨部舉辦研習活動培訓，地方黨部也會展開一對一「客製化」輔導，強化每個人形象、地方經驗及議題能力。粗估要培育50名縣市議員年輕戰將，搶攻劣勢或艱困選區。
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