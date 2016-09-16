林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道

2016-09-16 00:13

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕台灣陸委會副主委林正義今天表示，台灣政府之前已經透過陸委會讓北京知道，台灣有意參加今年9月27日的國際民航組織（ICAO）會議，中國的立場是要有九二共識和一個中國，台灣才有可能參與，有其它國家以書面或口頭方式協助台灣，希望看到台灣像2013年一樣參與。不管台灣、中國或其它國家到台灣的航班非常的多，台灣的參與是可以被理解的，對區域航線有重要性。

林正義說，兩岸之間的溝通，最後結果有時是透過空中，而不是實際坐下來談的結果，這是兩岸之間的重要特性，像5月雙方在世界衛生大會都有很大的克制。這種從5月以來的克制對兩岸，甚至全世界都有重要意義。

林正義受訪時表示，民進黨政府現在在對於九二共識或兩岸關係有很多的善意表示，過去民進黨在扁政府使用中國，現在稱中國大陸；過去稱中方，現在稱陸方，這些都是非常小的地方，北京或許應該放大這些改變，兩岸關係需要一點一滴累積善意，沒有非常簡單的答案，任何快速解決的途徑對兩岸都不是一個最好的途徑。

林正義表示，蔡英文政府對「九二共識」有不同詮釋，需要兩岸發揮智慧找到共同點，目前台灣政府仍能單方面透過管道告知北京所有重要事件與政策發展，但希望這種溝通是雙向的。林正義說，北京暫停了兩會的溝通，但其它部會的事務階層溝通仍順暢。

林正義今天在布魯金斯研究所發表演說。他表示，台灣仍會敞開兩岸溝通與對話的大門，創造有利條件以解決目前的僵局。陸委會主張，兩岸都應該展現善意以逐步建立互信，雙方以智慧解決問題，以互惠方式累積互信；兩岸應在不拘形式的情況下續溝通，以助雙方正確詮釋對方的意圖以建立共識，避免挑釁，促進合作。

林正義說，台海雙方應把人民的福祉和利益放在第一位，也可以藉此創造兩岸良性互動的動力；蔡政府承諾會盡快通過兩岸監督條例使兩岸交流互動有健康和扎實的法律基礎；兩岸應拓展經貿交流，兩岸應建立制度性的經貿交流。

林正義說，兩岸的歧異不應成為兩岸交流的障礙，雙方可以務實地方式溝通對話，避免惡性循環。美國對台灣的支持以及對兩岸政策的認可能在台海關係的發展上扮演導管的作用。