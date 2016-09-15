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聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視

2016-09-15  22:44

〔即時新聞／綜合報導〕蔡正元今（15）日指責陳菊颱風中北上開中常會，而高雄市政府發表聲明，表示將針對蔡正元提告，聽到此消息的蔡正元則趕忙表示，他是根據民視的報導轉述此消息，所以要告要去告民視。

蔡正元在臉書上表示，陳菊說14日她沒有北上開中常會，蔡正元指責她「沒要沒緊」，但是陳菊說要告蔡正元，真好笑，陳菊應該去告民視，因為民視報導，陳菊在14日民進黨中常會，緊急提案管起花蓮的政治問題，並沒有說陳菊找人代為緊急提案。

蔡正元強調，他是根據民視報導轉述的，如果陳菊要告蔡正元，應該要去告民視，否則他就要反告陳菊誣告。

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  • 蔡正元今（15）日指責陳菊颱風中北上開中常會，高雄市政府發聲明表示將要提告，聽到此消息的蔡正元趕忙推給民視，表示他是根據民視報導轉述。（資料照，記者呂伊萱攝）

    蔡正元今（15）日指責陳菊颱風中北上開中常會，高雄市政府發聲明表示將要提告，聽到此消息的蔡正元趕忙推給民視，表示他是根據民視報導轉述。（資料照，記者呂伊萱攝）

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