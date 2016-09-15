聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視
2016-09-15 22:44
〔即時新聞／綜合報導〕蔡正元今（15）日指責陳菊颱風中北上開中常會，而高雄市政府發表聲明，表示將針對蔡正元提告，聽到此消息的蔡正元則趕忙表示，他是根據民視的報導轉述此消息，所以要告要去告民視。
蔡正元在臉書上表示，陳菊說14日她沒有北上開中常會，蔡正元指責她「沒要沒緊」，但是陳菊說要告蔡正元，真好笑，陳菊應該去告民視，因為民視報導，陳菊在14日民進黨中常會，緊急提案管起花蓮的政治問題，並沒有說陳菊找人代為緊急提案。
蔡正元強調，他是根據民視報導轉述的，如果陳菊要告蔡正元，應該要去告民視，否則他就要反告陳菊誣告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
- 亞青曲棍球國手備戰 秋節連假無休
- 918遊行拒燃煤電廠 行動劇號召
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 颱風假挨批 3首長臉綠了
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 最強颱莫蘭蒂 肆虐南台
- 隱匿加盟罰則 全家罰300萬
- 懷孕女星發文抱怨沒人讓座 被嗆：有錢去搭Uber
- 淡海輕軌路線北移 國產署點頭了
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 森榮鴻戰巨人三軍 飆153公里火球
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷
- 埔里十大伴手禮 徵選報名
- 內湖闢「公車專用道」 交局：沒空間
- 馬勒卡緊跟在後 恐襲北台
- 中秋肉價穩 茭白筍量少價大漲
- 美髮師有愛 響應童醫院義剪
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 溪水暴漲 花蓮大橋預警性封閉
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 南庄線減班不便民 苗客允將增2班
- 回覆DFS講假話 金管會批蔡搞帝制
- 老翁暗藏鑰匙 車賣友人再偷回
- 身價10萬起跳 敏感部位皮膚還能調溫度
- 《中英對照讀新聞》Four fifths of China’s water from wells were polluted 中國5分之4地下水遭污染
- 王軍凱伴妻不安分 放話直播颱風動態
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 金敏喜不倫導演共度中秋
- 全英國最高酒保 顧客點飲料看不到頭
- 「吉卜力料理總選舉」 最想吃的竟是它...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分