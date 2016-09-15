獨家》退休軍公教子女 年領10億餘元教育補助

根據立法院預算中心資料，退休軍公教子女教育費補助，每年可支領約10億元。（記者鄭鴻達翻攝）

2016-09-15 22:00

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退休軍公教人員比照現職人員，支領子女教育補助費，年耗國庫逾10億元，其中退輔會約佔8成，屢遭外界質疑。立法院預算中心也再度指出這項補助「於法無據」，立委認為相較103學年度申請就學貸款人數近32萬人，應刪除相關預算，避免民眾產生相對剝奪感。

這項補助是依照《全國軍公教員工待遇支給要點》規定，讓全國軍公教享子女教育補助，可從國小一路補助到大學，就讀私立大專院校子女，每學期補助35800元，公立大專院校則為13600元。行政院於65年發函解釋，讓支領月退休金人員可比照現職人員辦理，而引發議論。

據立院預算中心報告，近3年中央政府支、兼領月退人員，申領子女教育補助費年平均經費10億餘元，但軍公教人員申領此補助，是基於「職」之身分而生，退休後與國家職務關係便消失，另用行政院函令比照辦理，「欠缺法源依據」且「有違社會公平正義」。

統計資料指出，104年度該補助經費決算數為10億4164萬3000元，請領人數為69082人次，其中退輔會佔8億915萬8000元、59868人次居冠；而退輔會今年編列8億42萬元預算，支領人次59727人，平均每人次補助約1萬3400元。

而教育部今年統計顯示，目前約有94萬名在學或畢業生揹負學貸，上學年度在學生申請學貸達319254人，其中大專生有301664人，高中生則有17590人，主要申請學貸的私校生人數是公校4倍，教育部每年更編列約30億元，補貼學貸利息。

民進黨團幹事長吳秉叡指出，年金改革正在討論，明年行政團隊會有提案，黨團會針對此類教育補助費議題，提出草案一併討論、處理。

時代力量黨團總召徐永明指出，若在職還可考量，但退休人員不應再領教育補助，此預算因選舉被保存，對負擔學貸的家庭不公平，若要避免相對剝奪感，時力支持預算審查刪除並附帶決議不再編列，也趁年金改革討論檢討退休軍公教額外福利，降低個別職業差別待遇。

國民黨團書記長江啟臣則認為，軍公教各有不同背景，既然要改革，就不應再引發未來問題，當初有何時空條件給付，哪些該調、如何調，都應整體提出後徹底檢討，而非看到啥就調整啥，此非完整配套做法，應通盤審慎考量取得共識再調整，較不會有後遺症。