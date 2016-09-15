台灣民進黨恭喜蓮舫 當選日本民進黨黨魁

圖為2015年10月8日，在日本訪問的蔡英文（右）與蕭美琴（左）拜會蓮舫（中），很高興擁抱歡談。（蔡英文訪日媒體團提供）

2016-09-15 19:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日本民進黨今天舉行黨魁選舉，因國籍引發爭議的台裔日本參議員蓮舫當選民進黨黨魁，對此，台灣的民進黨發言人邱莉莉今（15）日表示，對於蓮舫參議員的順利當選，民進黨表示最誠摯的恭賀之意，也期待與台灣關係深厚的她，未來能持續深化兩黨間的互動，並強化台日兩國的關係與各項合作。

日台混血的蓮舫，今天當選日本最大在野黨「民進黨」黨魁。蓮舫的父親為長居日本的台灣人，母親為日本人，而日本的舊國籍法中僅允許父親為日本籍的子女，可取得日本籍。因此蓮舫雖在日本出生長大，卻直到1985年，在修法放寬雙親其一為日本籍者，即可取得日本籍之後，才在17歲時取得日本籍。

然而蓮舫的相關發言與申請放棄台灣籍的動作，被部分台灣媒體與政治人物解讀為對台灣不友善，引發爭議。

民進黨晚間發出聲明表示恭賀，邱莉莉表示，期待與台灣關係深厚的她，未來能持續深化兩黨間的互動，並強化台日兩國的關係與各項合作。

身為蓮舫遠親的遠景基金會董事長陳唐山表示，他很樂意看到蓮舫當選，並也感到非常驕傲。陳說，雖然蓮舫在選前受到雙重國籍的質疑，但是他認為他是「百分之百的一個日本政治家」。蓮舫有台灣血統，但對日本的付出，相信日本民眾也都有感受到。

陳唐山說，蓮舫一直以來都是站在日本人的立場在從事政治工作，每次選舉也都高票當選，雙重國籍對蓮舫而言，從來不是問題。「做為蓮舫的親戚，我知道她是百分百日本人。」