3D小英團隊 打造全球首創浮空投影桌遊

2016-09-15 18:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕使用擴增實境（AR）技術的手機遊戲精靈寶可夢GO（Pokemon GO）超夯，在大選期間，製作3D小英的團隊也結合這項技術打造全球首創的「浮空投影」桌遊。

民進黨立委蘇巧慧表示，新政府希望能打造良好的新創、青創產業環境，立法院本會期審查相關預算時，她希望能通盤檢討獎補助規則、比例，看這些有限資源是否可真正扶植新創、青創產業，補助到對的方向。

民進黨媒創中心主任李厚慶也說，從選舉時，就希望能替台灣的年輕團隊創造更多舞台，讓年輕人的才華走出台灣，「他們都希望國家資源分配上要在這部分多給點力。」

某個下午，動畫業者、亞洲天團唱片公司人員、桌遊業者一起現身蘇巧慧的國會辦公室，他們正盯著桌上的「浮空投影」桌遊，看水果奶奶、3D小英在桌上的箱子裡面跳動、說話，把遊戲卡丟上地圖，還會感應出不同關卡。

「寶可夢可以這麼夯，其實是因為他有皮卡丘這個『內容』。」蘇巧慧說，大家都在談擴增實境，寶可夢結合了擴增實境和卡通角色這個內容，未來的新興產業趨勢也勢必都會走向跨界結合，像是擴增實境若用在演唱會上，也是一個賣點，所以她找來產業界的朋友們，看看是否有機會碰出合作火花。

不過蘇巧慧也說，可惜的是，這些產業現在的主管機關非常分歧，這會讓國家協助發展產業時的獎補助標的模糊不清，例如漫畫是文化部管、動畫又是經濟部、現在桌遊是哪個部門管理？

蘇巧慧以《HoPlay皇后大進擊》這款桌遊舉例說，這組桌遊全都是MIT的小廠商分別製造而成，不過製作者光是要找到撕不破的紙、木頭切割板，就傷透腦筋，目前雖然有資訊平台，但重點是沒什麼人知道、沒人用，應該要讓大家更了解，並且增加使用量。

此外，她也希望，鼓勵新創，不能只有硬體，也要有更多獎補助可以分給軟體內容。以《HoPlay皇后大進擊》來說，這款遊戲的背景為18年前的「水果奶奶」，下會期是立法院的預算會期，她會檢視政府是否有把相關預算花在內容產製部分、是不是可以符合扶植新創輕創、有沒有補助到對的方向。

「台灣不缺人才」李厚慶說，在跟這些新創團隊合作的時候，他也了解到，政府可以協助這些有能力的人創造更多舞台，讓年輕人的才華，可以走出台灣，業者們也希望，國家資源分配上可以多給點力。