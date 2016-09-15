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小英恆春勘災 鼓勵恆基、墾丁消防員

小英向冒險突破南灣「海嘯」的2名消防員致意。（記者蔡宗憲攝）

2016-09-15  17:37

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂強風襲擊恆春半島，造成上萬居民至今停電，今天仍到處可見倒塌的電線桿及路樹，民眾及軍方全力投入重整家園，總統蔡英文與屏縣長潘孟安、立委莊瑞雄、鍾佳濱等人，下午到訪了解受創嚴重的恆春基督教醫院，聽取恆基昨天風雨中救援孕婦及眼球受傷患者的故事，並向冒險突破南灣「海嘯」的2名消防員致意。

蔡英文表示，恆基是恆春半島重要醫療住所，看到院所受創嚴重仍堅守崗位正常提供醫療救援，特別向院方表達感謝及敬佩之意，後續應傾所有力量幫助房舍整建，幫恆基恢復正常運轉。此外，屏南地區停電、停水、通訊以及農損協助，都是風災後首要恢復項目，特別帶了各部會南下了解，希望儘快恢復民眾正常生活。

有受災民宿業者陳情希望專案補助或貸款，蔡英文說，會請交通部長及觀光局南下座談，了解這段期間業者遇到的困難，儘快幫助他們恢復正常營運。

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  • 小英恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

    小英恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

  • 小英向冒險突破南灣「海嘯」的2名消防員致意。（記者蔡宗憲翻攝）

    小英向冒險突破南灣「海嘯」的2名消防員致意。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 蔡英文南下恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

    蔡英文南下恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

  • 蔡英文南下恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

    蔡英文南下恆春勘災。（記者蔡宗憲攝）

  • 軍方投入恆春基督教醫院整頓。（記者蔡宗憲攝）

    軍方投入恆春基督教醫院整頓。（記者蔡宗憲攝）

  • 軍方投入恆春基督教醫院救災。（記者蔡宗憲攝）

    軍方投入恆春基督教醫院救災。（記者蔡宗憲攝）

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