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遭陳其邁批「口水比颱風更大」 蔡正元反嗆：很狂喔？

2016-09-15  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，國民黨政策會執行長蔡正元則在臉書發文，批評高雄市長陳菊在颱風襲台前跑去祝壽吃飯唱歌，但隨後遭民進黨立委陳其邁打臉，嗆他「風大雨大，真還不如蔡正元口水大」。而蔡正元也不甘示弱，反嗆「陳其邁很狂喔？」

蔡正元昨日發文，指出陳菊在颱風前夕跑去幫人祝壽，陳其邁今日在臉書回應，當晚高雄並無風雨，很多鄰里的中秋晚會都照常舉行，痛批蔡正元故意錯置時間，根本是在「趁火打劫」。

蔡正元則在臉書上回嗆，陳菊在颱風前夕祝壽唱歌，卻在14號北上參加民進黨中常會，討論的還是政治議題。他認為，陳菊自己都沒出來說話，「倒是陳其邁出來噴口水」。

蔡正元還將砲火對準陳其邁父親陳哲男，說陳哲男因貪汙入監，如今快要假釋出獄，父子很快就能夠團圓。但他提到，法務部長邱太三為了假釋陳哲男，刻意把假釋條件放寬，讓很多人得意搭便車一起出獄。

蔡正元諷刺，「只有陳其邁這種本事，才能讓蔡英文、邱太三這麼寬大為懷，濫權假釋。」並在最後酸說，「中秋夜嘛，還是要祝福陳其邁！」

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  • 不滿陳其邁回嗆，蔡正元在臉書上大打筆戰。（資料照，記者呂伊萱攝）

    不滿陳其邁回嗆，蔡正元在臉書上大打筆戰。（資料照，記者呂伊萱攝）

  • 蔡正元臉書全文。（圖擷取自蔡正元臉書）

    蔡正元臉書全文。（圖擷取自蔡正元臉書）

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