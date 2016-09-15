創黨黨員：民進黨一定要承擔 否則成為被革命對象

2016-09-15 17:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年是民進黨創黨30週年，剛好也在今年，民進黨重返執政，民進黨特別製作了一系列的影像、文字和黨員的口述歷史，透過基層的視角來紀錄黨史與台灣民主進程。民進黨今天公布前國史館台灣文獻館館長劉峰松的訪談，劉峯松不改加入民進黨時的性格，認為民進黨一定要承擔、無私奉獻，否則會很快重蹈覆轍，成為被革命的對象。

民進黨進行黨員口述歷史的訪談計畫，探訪遍布全台各地的黨員，包含創黨、客家、婦女、青年、新住民等各種族群，以網路影片的方式呈現，描述民進黨一路走來的歷史背景。

劉峰松因聲援美麗島事件入獄，出獄後加入民進黨並擔任妻子翁金珠辦公室主任。因參與過程中接觸到大量史料，任職過新北市文化中心主任，在台灣文獻館館長退休後，積極扮演媒人公，三年內成功撮合百對新人，總計牽成二百多對，堪稱「現代月老」。

劉峰松的父親從日本時代到戰後都是擔任警察，卻在國民黨政府接收台灣後，沒有受到重視，因而造成全家不斷遷移的漂泊日子。求學過程，因為老師偷偷給他一本毛澤東傳記，自始左傾思想開始萌芽。

為了推翻當時國民黨政府的威權統治，劉峰松和幾位同學打算以加入國民黨的方式，從內部反擊。未料，幾個月後同學們都收到黨證，只有他沒有。當他跑去詢問訓導主任原因時，主任回覆他：「你的自傳審查未過！」，事後他回想起來，可能因為他在自傳中寫下：「雖然我參加國民黨，但當我遇到真理時，我追隨真理。」

雖然自己的訪談被拿來做為民進黨黨慶的口述歷史資料，劉峰松仍不改年輕時寫自傳那份「追隨真理」的性格，他在訪談中指出，最希望看到的，是民進黨即使執政，也要記得當初的承諾。民進黨執政後要承受國民黨留下來的爛攤子，但無論如何，就是要承擔！領導人和政治人物一定要無私地奉獻付出，否則會很快重蹈覆轍，成為被革命的對象。

相關影音：（劉峰松的談話約在2分36秒）