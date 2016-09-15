蔡英文佳冬勘災 涉水傾聽居民訴苦

2016-09-15 17:00

〔記者葉永騫／佳冬報導〕總統蔡英文今天下午到佳冬鄉羌園勘查淹水情況，居民向總統反映淹水及停電情形，蔡英文指示台電加速修復及加派抽水機抽水，讓居民的生活恢復正常。

總統蔡英文今天下午2點30分由縣長潘孟安、立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄等人陪同到佳冬鄉羌園村勘查淹水情況，總統也穿上雨鞋涉水聽取當地居民的意見。

居民向總統反映，這次颱風淹水特別嚴重，質疑抽水站都做了，但是還是淹水，今天吃到國軍送來的肉粽、八寶粥、肉包雖然足感心，但是也很傷心，為何林邊鄉水患解決了，佳冬鄉卻仍然在淹水？由於沒有電力，居民希望總統能夠請台電快復電，並且派抽水機來抽水，讓水快退。

縣長潘孟安說明，屏東縣有300多根的電線桿倒塌，修復要一段時間，需要外縣市抽調人力支援。

總統蔡英文也指示台電加快修復，並從高雄調派抽水機來加快抽水速度。