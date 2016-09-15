保障老榮民 李文忠主張訂定年金改革「地板原則」
2016-09-15 17:29
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革引發社會爭議，退輔會上月提出4大原則，分別為「與公教切割單獨處理；服役4至9年退伍的退撫支出，由政府編列公務預算支應；修正服役年限，延後請領退休金之年齡；訂定照顧基層與資深榮民的地板原則」。退輔會副主委李文忠近日進一步向媒體說明，這4點最重要的就是確認「地板原則」，以保障基層與弱勢退伍軍人。
根據《風傳媒》報導，李文忠指出，現行年金制度不符社會公平及世代正義，且退撫基金確有破產之虞，由於86年以前是恩給制，且有18%優惠存款，86年以後改為儲金制，新制軍士官兵在提撥率下須繳納35%，且無18%優惠存款，萬一軍職退撫基金破產，將有給付減少甚至領不到錢的風險。
李文忠強調，軍職年金改革應訂定「地板原則」，以保障一次退、資深、基層榮民，訂出不刪減的月退俸額度，因為不是每位退伍軍人領的年金都很多，很多資深榮民領不到2萬元，政府應該加以照顧。
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