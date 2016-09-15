剪綵王中秋派正妹出擊 網友酸：颱風夜就別作秀了

2016-09-15 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫在臉書粉絲頁上，屢次推出「剪綵王」影片向市民溝通，昨晚更PO出中秋節特別版，由市府正妹上陣出擊，希望遊子們都能平平安安返鄉。不過許多網友都不領情，要朱立倫颱風天就不要作秀了。

這次影片以新北市政府的美女職員為主角，呈現出在外地打拚的年輕人經過努力工作後，心繫老家的親人，趁著中秋節連忙回鄉團圓。朱立倫在影片結束前也獻上自己的祝福，除了感謝來到新北打拚的遊子，也希望每個民眾中秋節快樂。

影片底下吸引多位網友前來留言，有支持者直呼「很溫馨」、「好感動」，但也有好幾名高中學子直言不諱地表示，這次莫蘭蒂颱風上課時大家都險象環生，希望朱立倫以後能好好考慮放假的標準；還有網友開門見山地說「請你不要出來選總統」、「別再出來鬧了」。

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