卓冠廷擬「食物銀行法」 洪慈庸接力續推
2016-09-15 15:09
［記者陳鈺馥／台北報導］時代力量立委洪慈庸與台中市政府新聞局長卓冠廷戀情，因媒體報導「男方提親」再度浮上檯面，雖當事人否認及不予評論；但據了解，卓對洪長期照顧有加，將自己任職國會助理所負責的「食物銀行法草案」，傳承給洪慈庸在立法院推動。
知情人士透露，台中市長林佳龍擔任立委時，為解決經濟弱勢、境遇家庭困境，由擔任助理的卓冠庭負責研擬「食物銀行法草案」，欲幫助弱勢家庭解決食物供需問題，但草案最後未能三讀通過。
據了解，因卓冠庭關係，洪慈庸在今年二月當上立委後，在立法院上個會期非常關注「食物銀行法草案」，今年六月也舉行了公聽會，邀請政大公行系助理教授莊國榮與會研議，要讓當年林佳龍、卓冠廷未完成立法的食物銀行法，在國會捲土重來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 賴清德：被誤解是市長的工作
- 國防部：全軍實彈射擊數增3倍、役男加練戰鬥射擊
- 蔡英文10時半視察中央災變中心 指揮救災
- 洪卓戀好事將近？洪家鄰居這麼說...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 沒放颱風假被罵 柯Ｐ：照規定辦事
- 褲襠太大包 男藏毒露餡
- 惡婆婆護子出軌 媳婦遭虐成40kg骷髏人
- 紐約時裝週 個性女孩重塑─Coach叛逆青春 Rag & Bone慵懶垂墜
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 北韓核試又發射導彈 南韓人不想統一了？
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 馬勒卡要來了！新北等11縣市豪、大雨特報
- 許效舜《瘋神》惡搞 寶可夢變仆街夢
- 5歲童帶便當到學校 裡面竟裝有30包海洛因
- 高屏溪水濁度飆升 高市15區秋節無水可用
- 資源回收車客語放送 三義鄉親歡喜
- 最爽小三！收人夫導演36.3億 正宮女兒學費拿不到半毛
- 莫蘭蒂風太強 福州出現「月球」在路上到處滾...
- 住院非神隱 許虞哲︰不會卸責
- 陳建宇辦攝影比賽 金牌得主也叫陳建宇
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 蔡阿嘎曬19歲甜蜜照 被虧高中就伸鹹豬手
- 天雨路滑？23歲男子摔車身亡
- 莫蘭蒂侵襲南台灣 高雄港、安平港傳災情
- 羽球》夜市囝仔帶頭拚 世大錦力克中國奪冠
- 《健康充電站》脊椎保健講座
- 中央未納治理 台西養殖業者怨三不管
- 大破大立 走向體力強國
- 亞洲挑戰盃》3箭齊發仍負中 劉錚血戰傷退
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- NBA》杜蘭特奧運奪牌樂歪 格林：別再戴著金牌出門了！
- 史上最強身高差！151防颱躲哈孝遠身後
- 寶成投資桃園 設愛迪達創研中心
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 淡海輕軌路線北移 國產署點頭了
- 老翁暗藏鑰匙 車賣友人再偷回
- 高雄電影節 解密經典美食
- 自由廣場》報告總統：警察裝備亟待更新
- 馬勒卡來襲前快賞月 氣象局：中部及北部有機會
- 不老節要開趴 9旬伉儷起舞邀約
- 校車遭烈焰吞噬 女駕駛勇救20童
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：卓冠廷擬「食物銀行法」 洪慈庸接力續推
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分