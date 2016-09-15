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卓冠廷擬「食物銀行法」 洪慈庸接力續推

2016-09-15  15:09

［記者陳鈺馥／台北報導］時代力量立委洪慈庸與台中市政府新聞局長卓冠廷戀情，因媒體報導「男方提親」再度浮上檯面，雖當事人否認及不予評論；但據了解，卓對洪長期照顧有加，將自己任職國會助理所負責的「食物銀行法草案」，傳承給洪慈庸在立法院推動。

知情人士透露，台中市長林佳龍擔任立委時，為解決經濟弱勢、境遇家庭困境，由擔任助理的卓冠庭負責研擬「食物銀行法草案」，欲幫助弱勢家庭解決食物供需問題，但草案最後未能三讀通過。

據了解，因卓冠庭關係，洪慈庸在今年二月當上立委後，在立法院上個會期非常關注「食物銀行法草案」，今年六月也舉行了公聽會，邀請政大公行系助理教授莊國榮與會研議，要讓當年林佳龍、卓冠廷未完成立法的食物銀行法，在國會捲土重來。

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  • 立委洪慈庸。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委洪慈庸。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 台中市政府新聞局長卓冠廷。（資料照記者黃鐘山攝）

    台中市政府新聞局長卓冠廷。（資料照記者黃鐘山攝）

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