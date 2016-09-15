蓮舫申請放棄台灣籍 傳內政部現正處理中

2016-09-15 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日籍參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，在投票點數849點當中，蓮舫獲得503點，高票當選，不過蓮舫日前遭日媒質疑擁有中華民國及日本雙重國籍，引發議論，蓮舫指出已向台北駐日經濟文化代表處申請放棄台灣籍，外交部對此說法不回應，不過有涉外知情人士指出，外交部的確已收到蓮舫放棄國籍的申請。

根據《蘋果日報》報導，有涉外知情人士指出，外交部確實已收到蓮舫放棄國籍的申請，日前已轉給主責機關內政部處理，駐日代表處收到蓮舫的申請資料後轉回外交部，隨後再轉給內政部戶政司處理，後續內政部核可後會發一張除籍證明書，外交部則再轉給外館交給蓮舫。

蓮舫曾對外說明，「已經沒有台灣國籍」，但未說明何時放棄，有日本政界人士要求蓮舫進一步說明，蓮舫指出，17歲加入日本國籍時，曾隨父親到代表處辦理放棄台籍的手續，不過事後並沒有獲得回覆，於本月6日再度向東京的台北駐日經濟文化代表處提出放棄國籍的申請。

不過蓮舫本月13日表示，12日時收到台北駐日經濟文化代表處的通知，得知自己仍有台灣籍，她也對自己的記憶錯誤導致混亂而道歉。