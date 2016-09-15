致信蔡英文 中央社董事長陳國祥：堅決捍衛3年任期
2016-09-15 14:25
〔即時新聞／綜合報導〕中央社遭民進黨立委爆料，其作為國家通訊社每年接受政府3億元預算，高層卻要求記者招攬廣告，侵害新聞專業，而且業務佣金還去向不明，讓廉政署已針對疑點分案調查。對此，中央社董事長陳國祥連日來透過臉書發文喊冤，今天下午又PO出一篇「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」，強調「無懼無恐」、「奮戰到底」。
陳國祥今天的發文表示，「蔡總統，您好：相信您已經注意到，圍繞著中央通訊社煙硝四起的爭戰正如火如荼進行中。這場由行政官員暗助而由貴黨少數立法委員發動的逼退攻勢，正在國人以及全世界文明人的面前展開。」
陳國祥強調，「立法院制訂的中央社設置條例，明文規定中央社董事及董事長任期3年的制度，就是要確保國家通訊社的專業自主和媒體獨立地位，使其得以免於政治力的操控於干擾，並使其專業團隊可以在固定期限內專心敬業，不必耽驚受怕或者迎合鑽研，以致於扭曲了新聞專業的實踐...我們將不辭艱難、無畏羞辱，堅決捍衛任期制度。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 沒放颱風假被罵 柯Ｐ：照規定辦事
- 褲襠太大包 男藏毒露餡
- 惡婆婆護子出軌 媳婦遭虐成40kg骷髏人
- 紐約時裝週 個性女孩重塑─Coach叛逆青春 Rag & Bone慵懶垂墜
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 北韓核試又發射導彈 南韓人不想統一了？
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 馬勒卡要來了！新北等11縣市豪、大雨特報
- 許效舜《瘋神》惡搞 寶可夢變仆街夢
- 5歲童帶便當到學校 裡面竟裝有30包海洛因
- 高屏溪水濁度飆升 高市15區秋節無水可用
- 資源回收車客語放送 三義鄉親歡喜
- 最爽小三！收人夫導演36.3億 正宮女兒學費拿不到半毛
- 莫蘭蒂風太強 福州出現「月球」在路上到處滾...
- 住院非神隱 許虞哲︰不會卸責
- 陳建宇辦攝影比賽 金牌得主也叫陳建宇
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 蔡阿嘎曬19歲甜蜜照 被虧高中就伸鹹豬手
- 天雨路滑？23歲男子摔車身亡
- 莫蘭蒂侵襲南台灣 高雄港、安平港傳災情
- 羽球》夜市囝仔帶頭拚 世大錦力克中國奪冠
- 《健康充電站》脊椎保健講座
- 中央未納治理 台西養殖業者怨三不管
- 大破大立 走向體力強國
- 亞洲挑戰盃》3箭齊發仍負中 劉錚血戰傷退
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- NBA》杜蘭特奧運奪牌樂歪 格林：別再戴著金牌出門了！
- 史上最強身高差！151防颱躲哈孝遠身後
- 寶成投資桃園 設愛迪達創研中心
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 淡海輕軌路線北移 國產署點頭了
- 老翁暗藏鑰匙 車賣友人再偷回
- 高雄電影節 解密經典美食
- 自由廣場》報告總統：警察裝備亟待更新
- 馬勒卡來襲前快賞月 氣象局：中部及北部有機會
- 不老節要開趴 9旬伉儷起舞邀約
- 校車遭烈焰吞噬 女駕駛勇救20童
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：致信蔡英文 中央社董事長陳國祥：堅決捍衛3年任期
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分