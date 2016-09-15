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致信蔡英文 中央社董事長陳國祥：堅決捍衛3年任期

2016-09-15  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央社遭民進黨立委爆料，其作為國家通訊社每年接受政府3億元預算，高層卻要求記者招攬廣告，侵害新聞專業，而且業務佣金還去向不明，讓廉政署已針對疑點分案調查。對此，中央社董事長陳國祥連日來透過臉書發文喊冤，今天下午又PO出一篇「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」，強調「無懼無恐」、「奮戰到底」。

陳國祥今天的發文表示，「蔡總統，您好：相信您已經注意到，圍繞著中央通訊社煙硝四起的爭戰正如火如荼進行中。這場由行政官員暗助而由貴黨少數立法委員發動的逼退攻勢，正在國人以及全世界文明人的面前展開。」

陳國祥強調，「立法院制訂的中央社設置條例，明文規定中央社董事及董事長任期3年的制度，就是要確保國家通訊社的專業自主和媒體獨立地位，使其得以免於政治力的操控於干擾，並使其專業團隊可以在固定期限內專心敬業，不必耽驚受怕或者迎合鑽研，以致於扭曲了新聞專業的實踐...我們將不辭艱難、無畏羞辱，堅決捍衛任期制度。」

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  • 陳國祥發表「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」。（圖擷取自陳國祥臉書）

    陳國祥發表「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」。（圖擷取自陳國祥臉書）

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