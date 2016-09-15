配合國慶籌備 9月22日起總統府周邊道路暫停路權申請

9月22日至10月11日總統府周邊籌辦國慶，暫停受理路權申請。（圖由北市府新工處提供）

2016-09-15 14:04

〔記者何世昌／台北報導〕由於國慶表演及先期規劃作業需要，國慶籌委於6月底向北市府工務局新工處申請總統府周邊路權，因此，9月22日至10月11止，暫停受理周邊路權。民眾若需總統府周邊道路辦理集會者，務必配合調整申請時間。

總統府周邊道路管制範圍，以四方位可區分為4大塊：「秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路、沅陵街、常德街以南」、「林森南路、杭州南路以西」、「廣州街、南海路、愛國東路以北」及「中華路以東」。

新工處表示，其他未暫停受理申請路段則依《台北市申請使用道路集會要點》規定，申請人於使用道路集會日前7日至30日內，書面檢附國民身分證正、反面影印本，向新工處申請使用道路，並以現金繳納3萬元保證金。

申請人取得新工處核發「使用道路同意文件」後，再依《集會遊行法》規定，集會活動前6日內向集會所在地警察機關申請集會許可。