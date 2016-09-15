洪卓戀好事將近？洪家鄰居這麼說...
2016-09-15 13:05
〔記者張軒哲／台中報導〕有媒體報導「卓冠廷至洪慈庸家提親」一事，並指稱2人將於年底前完婚，卓冠廷與洪慈庸國會辦公室澄清並無此事，對於這則消息不予以評論。洪父與卓母否認有提親之事。洪家鄰居今日指出，沒看到有人到洪家提親，若是好事將近，洪母也會與鄰里分享喜訊。
台中市新聞局長卓冠廷與時代力量立法委員洪慈庸，今年春節期間同遊新加坡而爆出姊弟戀情，有媒體昨日指出這段「洪卓戀」將修成正果，男方9月7日去后里洪家提親。
洪慈庸透過國會辦公室發言指出，並無提親一事。卓冠廷也在臉書澄清無此事。
洪慈庸位於后里的老家，上午大門深鎖，1樓並未點燈，也不應門鈴，似乎刻意躲避媒體採訪。與洪家相鄰的住戶指出，沒看到有人來洪家提親，依照洪家2老的個性，若是好事近了，洪母也會跟鄰居分享喜訊。
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