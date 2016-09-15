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蔡正元批評陳菊 陳其邁反嗆：他的口水比颱風更大

2016-09-15  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風對高雄帶來極大影響，國民黨政策會執行長蔡正元昨日（14日）批評高雄市長陳菊，在風雨來臨時還去參加活動。不過綠委陳其邁要蔡搞清楚，當時是13日晚間，高雄還未受到颱風影響，許多中秋晚會都正常舉行，更嗆「風大雨大，真還不如蔡正元口水大」。

陳其邁昨天在臉書上表示，每次高雄遇到天災時，陳菊總是和市民一起並肩作戰，這是高雄人都記得的事情，但是蔡正元和國民黨只要看到高雄發生事情，不僅會全力抹黑，還會在傷口上灑鹽。

陳其邁說，13日晚間9時之前，高雄地區幾乎沒有風雨，很多社區鄰里的中秋晚會都照常舉辦，但蔡正元卻故意誤置時間，根本就是想要「趁火打劫」。

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  • 針對國民黨政策會執行長蔡正元對高雄市長陳菊的批評，綠委陳其邁反嗆「風大雨大，真還不如蔡正元口水大」。（資料照，記者林正堃攝）

    針對國民黨政策會執行長蔡正元對高雄市長陳菊的批評，綠委陳其邁反嗆「風大雨大，真還不如蔡正元口水大」。（資料照，記者林正堃攝）

  • 陳其邁在臉書上表示，每次高雄遇到天災時，陳菊總是和市民一起並肩作戰，這是高雄人都記得的事情。（圖擷自陳其邁臉書）

    陳其邁在臉書上表示，每次高雄遇到天災時，陳菊總是和市民一起並肩作戰，這是高雄人都記得的事情。（圖擷自陳其邁臉書）

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