賴清德：被誤解是市長的工作

2016-09-15 12:26

〔記者林孟婷／台南報導〕颱風過後，台南市長賴清德今日前往仁德、永康等區視察路樹倒塌的恢復狀況，針對之前0906台南暴雨以及莫蘭蒂颱風的放假決策所引起的爭議問題，賴清德表示，市府將所有心力放在治水，此次暴雨淹水的問題並非治水無效，而是瞬間降雨量太大導致側溝排水不及，如果真的是治水無效，「淹水的情況會更為嚴重」，面對社會大眾的不解與質疑，賴清德坦率「沒關係，被誤解也是市長的工作」。

賴清德表示，政府提出八年八百億治水計畫整治全台淹水嚴重區域，水利署針對台南地區調查規劃，認為台南治水需要花600億經費，在他接任市長的前10年，治水計畫只執行四分之一、150億元經費，還有四分之三計畫沒有執行，難以達到25年的保護標準。

所以他接任市長之後提出應急工程計畫，以達到10年保護標準，而治水計畫重點一直是放在區域排水。

賴清德指出，暴雨會出現積淹水主要是雨下太大，短時間強降雨超過幾十年來的側溝容水量，側溝容水量是一小時60、70毫米可以接受。

賴清德強調，0906台南暴雨在一小時之內降下110毫米，超出側溝容水標準、排水不及而發生積淹水情形，但在強降雨結束後，路面積水就已經快速消退，但這並非治水無效，如果是區域排水沒有發揮功能「淹水會更加嚴重」。

賴清德再次強調，治水重點在於區域排水，這三年來並沒有發生大規模氾濫的淹水情況，「淹水情況跟以往相比真的差很多了」，治水成效顯見。

針對颱風假只放半天假的決策正義，賴清德表示，是根據客觀數據和依照法律要求，「法律沒給我這麼大的權力，可以說放假就放假」，只能依據國家權責機關中央氣象局所提供的數據進行決策。