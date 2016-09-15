| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

賴清德：被誤解是市長的工作

2016-09-15  12:26

〔記者林孟婷／台南報導〕颱風過後，台南市長賴清德今日前往仁德、永康等區視察路樹倒塌的恢復狀況，針對之前0906台南暴雨以及莫蘭蒂颱風的放假決策所引起的爭議問題，賴清德表示，市府將所有心力放在治水，此次暴雨淹水的問題並非治水無效，而是瞬間降雨量太大導致側溝排水不及，如果真的是治水無效，「淹水的情況會更為嚴重」，面對社會大眾的不解與質疑，賴清德坦率「沒關係，被誤解也是市長的工作」。

賴清德表示，政府提出八年八百億治水計畫整治全台淹水嚴重區域，水利署針對台南地區調查規劃，認為台南治水需要花600億經費，在他接任市長的前10年，治水計畫只執行四分之一、150億元經費，還有四分之三計畫沒有執行，難以達到25年的保護標準。

所以他接任市長之後提出應急工程計畫，以達到10年保護標準，而治水計畫重點一直是放在區域排水。

賴清德指出，暴雨會出現積淹水主要是雨下太大，短時間強降雨超過幾十年來的側溝容水量，側溝容水量是一小時60、70毫米可以接受。

賴清德強調，0906台南暴雨在一小時之內降下110毫米，超出側溝容水標準、排水不及而發生積淹水情形，但在強降雨結束後，路面積水就已經快速消退，但這並非治水無效，如果是區域排水沒有發揮功能「淹水會更加嚴重」。

賴清德再次強調，治水重點在於區域排水，這三年來並沒有發生大規模氾濫的淹水情況，「淹水情況跟以往相比真的差很多了」，治水成效顯見。

針對颱風假只放半天假的決策正義，賴清德表示，是根據客觀數據和依照法律要求，「法律沒給我這麼大的權力，可以說放假就放假」，只能依據國家權責機關中央氣象局所提供的數據進行決策。

廣告
  • 賴清德視察市區路樹倒塌恢復情況。（記者林孟婷攝）

    賴清德視察市區路樹倒塌恢復情況。（記者林孟婷攝）

  • 區公所派出人力清除倒塌的路樹。（記者林孟婷攝）

    區公所派出人力清除倒塌的路樹。（記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 淹水 莫蘭蒂颱風 賴清德 颱風假
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：賴清德：被誤解是市長的工作


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.