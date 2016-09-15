蔡英文聆聽災情會報 祝國人中秋節快樂
2016-09-15 11:24
莫蘭蒂颱風重創南台灣，總統蔡英文（後）、行政院長林全15日視察中央災害應變中心，慰勉執勤人員辛勞。（記者廖振輝攝）
〔記者陳薏云、李欣芳、蔡宗憲／新北報導〕總統蔡英文、行政院長林全今早10點半前往中央災害應變中心聆聽莫蘭蒂颱風會報，進行各縣市災害搶救的指揮。並提到國軍協助民眾疏散撤離，以及風雨中進行清理作業相當辛苦，並祝福大家及全體國人：「中秋節快樂！」
總統蔡英文聽到傷亡人數時，表情顯得憂愁，此次視導主要是要了解應變跟搶修復原的工作，並表示適逢中秋節，各部會及國軍都犧牲假期來搶救，並呼籲雖仍有多處停水停電，但搶修之餘因注意自身安全，最後下個颱風「馬勒卡」可能影響台灣，蔡英文仍預祝大家及全體國人：「中秋節快樂！」並致贈月餅給進駐中央災害應變中心的各部會，以盡慰勞之意。
小英總統下午將前往佳冬及恆春視察；而院長林全下午則前往高雄港第六貨櫃中心高明碼頭視察高雄港災損、苓雅區、燕巢區勘災，了解颱風造成的市容、農產災損情形。
中央氣象局指出，預計今（15）日上午11時許，解除中颱莫蘭蒂的颱風警報；另一個颱風馬勒卡逐漸靠近台灣，最快將在今晚間11時30分發布海上颱風警報。（11:53更新）
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