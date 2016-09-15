颱風假放半天被罵翻 網友神解「為何要罵賴清德」

這次台南部分區域也傳出災情，照片為台南氣象中心前大樹被連根拔起。（記者洪瑞琴翻攝）

2016-09-15 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕颱風莫蘭蒂造成南台灣災情嚴重，台南市長賴清德因宣布昨上半天上班上課，下午停班停課被罵翻，雖然事後他在臉書上解釋原因，也強調「決定並無偏差」，但仍有不少民眾對於他的決策感到不滿，有PTT網友分析：「為什麼要罵賴清德」。

一名網友一開始便說：「撇開情緒，我就理性分析為什麼該罵賴清德」，他指出，颱風假是以人民的安全與方便為考量，也可以讓人民更有餘裕做防災準備，雖然有人會嗆：「還不是一堆人拿颱風假逛百貨？」但他認為，有些人不需要防災，不代表其他人就不用！

該網友指出，台南市很大，不是只有舊市區，「你家沒風雨，就當全台南平安，不是邏輯低落，就是反映台南某些地區的邊緣化。」他並點出台南長期的政治問題，包括勞權低落、地區邊緣化、缺乏政治制衡，首先雇主會凹，勞工，既然都來上班就上整天，如果想請假，就以開除威脅；再來台南地區邊緣化的情形越來越嚴重，只要淹水，溪北跟舊市的交通會斷掉，也會影響從溪北至舊市的通勤族。

網友也指出，這次賴清德錯的地方，他認為分放早上、下午跟晚上的方式很蠢、決策一直拖，讓市民陷於資訊跟資源焦慮、把放颱風假當賭博，能凹就凹，而不是為市民做最寬裕的打算、只衡量工作期間有無下雨，不考慮後續的通勤返鄉問題，最後則是最重要的「長期以來的執政失敗，特別是勞權跟民生。」

網友質疑，上這半天是能有什麼了不起的產值？這樣的決策到底有沒有把社會成本算進去？網友最後強調：「為什麼該罵賴清德，因為輿論很重要，人民不在政府施政錯誤後反應、塑造執政危機，那政府就會得寸進尺，而這不只是當下執政者，後面就會有更多的政客效尤！」