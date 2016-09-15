馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
2016-09-15 10:53
前總統馬英九。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九獲聘東吳大學嚴家淦法學講座教授，首場講座將於9月26日下午2時至5時，於東吳外雙溪校區第一教研大樓普仁堂舉行，講題定為「台灣的國際法定位」。
根據《蘋果日報》報導，馬英九辦公室證實，馬前總統將於上述時間地點，展開在東吳任教的第一場講座課程，未來將以一個月一場演講的方式，針對不同主題與學生們互動交流。
不過東吳校方規定，講座不對一般民眾開放，欲參加的東吳師生，須在20日後報名，當日憑學生證或教職員證入場。
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