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馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」

前總統馬英九。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-15  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九獲聘東吳大學嚴家淦法學講座教授，首場講座將於9月26日下午2時至5時，於東吳外雙溪校區第一教研大樓普仁堂舉行，講題定為「台灣的國際法定位」。

根據《蘋果日報》報導，馬英九辦公室證實，馬前總統將於上述時間地點，展開在東吳任教的第一場講座課程，未來將以一個月一場演講的方式，針對不同主題與學生們互動交流。

不過東吳校方規定，講座不對一般民眾開放，欲參加的東吳師生，須在20日後報名，當日憑學生證或教職員證入場。

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  • 馬英九在東吳第一場講座的宣傳海報。（圖擷取自網路）

    馬英九在東吳第一場講座的宣傳海報。（圖擷取自網路）

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