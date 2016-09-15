國民黨推「預選制」 黨內看法分歧

國民黨未來將視地方選情不同，進而推行「預選制」，不過黨內意見略有不同。圖為黨主席洪秀柱。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-15 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為備戰2018總統大選，以培養黨內新生代人才為當務之急，傳將視地方選情不同，推行「預選制」，不過黨內意見略有不同，已表態參與台北市長選舉的市議員鍾小平直言，「沒有預選這回事，不該辦，也不該想。」前立法委員丁守中則認為，只要公平、公正就可以。

根據《中央社》報導，國民黨推出預選制度，是各縣市狀況評估的綜合制度，並非每個縣市都會辦，預選制人選可能以推薦方式選出，而非登記制，而預選制並無強迫性，有意參加選舉的黨員也能直接報名黨內初選，但初選民調必須禮讓參與預選者3至5個百分點。

鍾小平對此指出，黨的規定是初選而非預選，而且預選之後還是要辦初選，所以不知預選制意義為何，並表態不支持預選。鍾小平並表示，任何人談這件事都是不尊重下屆黨主席的提名權，應該由明年8月所選出的新任主席提名縣市長，「所以沒有預選這回事，不該辦，也不該想」。

丁守中被問到是否支持預選制度時，回應表示，只要公平、公正、不要有預設立場，他都支持。國民黨中常委李德維則認為，能出來選縣市長的都是大咖，預選制度應該用於縣市議員、鄉鎮市民代表、里長選舉。