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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
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蔡英文10時半視察中央災變中心 指揮救災

2016-09-15  09:43

〔記者陳薏云／新北報導〕中央氣象局表示，莫蘭蒂颱風在昨天晚上８點減弱為中度颱風，且逐漸穿越台灣海峽，台灣本島在今天（15日）上半天後將脫離颱風影響，總統蔡英文將在上午10點半，前往中央災害應變中心坐鎮，進行各縣市災害搶救的指揮。

蔡英文昨日也在臉書發文，呼籲民眾在颱風天時一定要注意安全。她昨日前往台中市出席「大陸台商秋節聯誼活動」午宴，仍心繫颱風狀況；今將坐鎮中央災害應變中心，了解各縣市受創情形，並指揮資源分布。

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  • 總統蔡英文上午10點半將前往中央災害應變中心坐鎮。（記者陳薏云翻攝）

    總統蔡英文上午10點半將前往中央災害應變中心坐鎮。（記者陳薏云翻攝）

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