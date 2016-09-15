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網友在郝龍斌臉書留言批評 慘遭封鎖處理

2016-09-15  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長郝龍斌卸任後仍多次關心市政，昨日他在臉書批評北市交通壅塞問題，呼籲柯文哲趕緊出來解決。有位網友看到郝龍斌粉絲專頁PO出的台北塞車照片後，諷刺地說「這次有看仔細，不是委內瑞拉」，隨即便遭到封鎖處理。

原來郝龍斌日前力挺軍公教的「九三大遊行」，卻在臉書誤用圖片，PO出委內瑞拉的示威活動照片，一時成為網友們討論的焦點。這次留言的網友便以此次事件為題材，大酸郝龍斌終於用對照片了，沒有誤拿委內瑞拉的相片來當成台北街景。

孰料網友留言後不久，就被封鎖以致不能留言、不能按讚，他連忙到PTT分享自己的情況，一位鄉民表示自己好像好看到留言；還有鄉民笑稱應該是粉絲頁小編封鎖的；許多人則認為這很常見，因為很多粉絲頁都會封鎖批評者。

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  • 有位網友看到郝龍斌粉絲專頁PO出的台北塞車照片後，諷刺地說「這次有看仔細，不是委內瑞拉」，隨即便遭到封鎖處理。（圖擷自郝龍斌臉書）

    有位網友看到郝龍斌粉絲專頁PO出的台北塞車照片後，諷刺地說「這次有看仔細，不是委內瑞拉」，隨即便遭到封鎖處理。（圖擷自郝龍斌臉書）

  • 前台北市長郝龍斌卸任後仍多次關心市政，昨日他在臉書粉絲專頁批評北市交通壅塞問題。（圖擷自郝龍斌臉書）

    前台北市長郝龍斌卸任後仍多次關心市政，昨日他在臉書粉絲專頁批評北市交通壅塞問題。（圖擷自郝龍斌臉書）

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