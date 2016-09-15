| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
 首頁 > 政治

藍擬「預選制」戰2018 預選人選推薦產生

2016-09-15  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近2年選舉大敗，痛失執政權。為審慎應戰2018縣市長選舉，藍營以培育黨內新生代人才為目標，未來將視地方選情不同推行「預選制」，而預選的人選可能以推薦產生，最快在年底實施。

根據《中央社》報導，國民黨在9月全代會通過「黨務革新與黨的發展」方案，有意在黨內初選前先實施預選制。凡是參與預選者，皆能獲得黨部提供的各項活動資訊，並參加黨部的政策說明會以提高知名度。如想了解自身實力，也可自費參加黨部舉辦的4次民調。預選人選則規劃以推薦方式產生。

預選制並無強迫性，有意參加選舉的黨員也可直接報名黨內初選，但初選民調必須禮讓參與預選者3至5個百分點。

國民黨組發會主委張雅屏表示，預選制目的在鼓勵新人、培育人才，藉此解決派系磨合等問題，但她強調，預選沒有強迫性，且會依照每個地區選情的不同來決定是否實施預選。

黨務人士提到，預選人選可能以推薦方式選出，而非登記制。屆時將由小組長以上幹部提出人選，再展開諮詢與邀請，但當事人若沒有意願也不會強迫。

廣告
  • 國民黨為鼓勵新人、培育人才，有意在2018縣市首長選舉推行「預選制」。圖為黨主席洪秀柱。（資料照，記者朱沛雄攝）

    國民黨為鼓勵新人、培育人才，有意在2018縣市首長選舉推行「預選制」。圖為黨主席洪秀柱。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018九合一選舉 國民黨 國民黨全代會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：藍擬「預選制」戰2018 預選人選推薦產生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.