藍擬「預選制」戰2018 預選人選推薦產生

2016-09-15 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近2年選舉大敗，痛失執政權。為審慎應戰2018縣市長選舉，藍營以培育黨內新生代人才為目標，未來將視地方選情不同推行「預選制」，而預選的人選可能以推薦產生，最快在年底實施。

根據《中央社》報導，國民黨在9月全代會通過「黨務革新與黨的發展」方案，有意在黨內初選前先實施預選制。凡是參與預選者，皆能獲得黨部提供的各項活動資訊，並參加黨部的政策說明會以提高知名度。如想了解自身實力，也可自費參加黨部舉辦的4次民調。預選人選則規劃以推薦方式產生。

預選制並無強迫性，有意參加選舉的黨員也可直接報名黨內初選，但初選民調必須禮讓參與預選者3至5個百分點。

國民黨組發會主委張雅屏表示，預選制目的在鼓勵新人、培育人才，藉此解決派系磨合等問題，但她強調，預選沒有強迫性，且會依照每個地區選情的不同來決定是否實施預選。

黨務人士提到，預選人選可能以推薦方式選出，而非登記制。屆時將由小組長以上幹部提出人選，再展開諮詢與邀請，但當事人若沒有意願也不會強迫。