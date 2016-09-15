「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
2016-09-15 08:43
〔即時新聞／綜合報導〕昨傳出台中市新聞局長卓冠廷與時代力量立法委員洪慈庸在年底將會結婚，且男方已去女方家提親，洪慈庸父親洪吉端受訪激動地說：「假的！」
媒體報導，卓冠廷與父母在上週前往洪家提親，還找了台中市長林佳龍夫人廖婉如當媒人，洪兩家父母當時對卓讚譽有佳，雙方的印象都很不錯，婚禮將在年底舉行。
但提親及婚禮一事，卓冠廷與洪慈庸雙雙否認，卓冠廷母親夜間表示，這時機點大家都很忙，不可能去提親。洪慈庸父親洪吉端受訪則說：「我怎麼不知道有這件事？我是她爸，有人來提親會不知道嗎？現在是沒新聞報亂寫嗎！？」
「假的！」一詞源自於海濤法師教導信徒，若發現自己老公外遇，要告訴自己「假的！」，先前這講道影片在網路上爆紅，「假的！」瞬間變成熱門網路用語。
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