網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗

2016-09-15 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵董事長劉維琪在去年2月上任「救火」，成功熄滅了高鐵的財務危機，階段性任務已完成。網媒報導，曾任華航、中鋼董座，現任機場捷運監理調查委員會召集人的江耀宗，將內定接任台灣高鐵董座。

根據網媒《上報》報導，行政院和交通部高層，已經內定江耀宗接任高鐵董座，由於高鐵暫定12月27日掛牌上市，所以江耀宗可能最快在10月上旬，就會接掌高鐵。

報導指出，由於機捷通車跳票，交通部因此在今年7月委任有北捷經驗的江耀宗擔任機場捷運監理調查委員會召集人，而機捷計劃年底通車，江耀宗已完成任務。

江耀宗在前總統陳水扁任內曾擔任過中鋼、華航董座，報導提到，雖然江耀宗想重回中鋼或華航，但事與願違，不過交通部高層肯定江耀宗的能力和專業，內定他接任高鐵董座，為新政府在大眾運輸系統上貢獻心力。