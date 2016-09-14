施政滿意度倒數第二 柯P：扣分的事做完了

2016-09-14 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今下午出席活動時，針對「縣市長施政滿意度排行」倒數第二一事表示，扣分的事情做完後，再慢慢加分回來就好。

綜合媒體報導，柯文哲今下午出席替代役反毒種子培訓及校園宣導活動，有媒體提問關於「縣市長施政滿意度排行」倒數第二一事，柯回答「可以扣分都差不多都做完了，慢慢加回來就好」，接著媒體又追問會不會擔心民調下降？柯則說如果擔心有用就擔心，擔心沒用幹嘛擔心。

至於如何改善北市交通壅塞問題，柯文哲表示，最近的塞車潮應是正逢中秋節前夕所導致，加上昨日基隆路發生車禍，以及捷運停擺等問題，都造成了一些影響，並說自己今早已和交通局長、捷運公司就這些問題進行檢討了。