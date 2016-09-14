「洪卓戀」修成正果？！雙方都否認提親之事
2016-09-14 22:51
台中市新聞局長卓冠廷（左1）與時代力量立法委員洪慈庸（右1），今年春節期間被媒體直擊同遊新加坡而爆出戀情。此為選舉期間，洪、卓2人參加紙風車劇團演出同台。（資料照，記者李忠憲攝）
〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕台中市新聞局長卓冠廷與時代力量立法委員洪慈庸，今年春節期間被媒體直擊同遊新加坡而爆出戀情，這段「洪卓戀」，有媒體今日報導兩人戀情已經在日前修成正果！但卓冠廷隨後發表聲明表示，不實傳聞，他本人沒有評論，盼各界勿捕風捉影。洪慈庸國會辦公室也澄清並無此事。卓母則親口否認有去提親。
媒體報導指出，卓冠廷和父母是在上週三（9月7日）前往洪家位在台中后里文化路的家中提親，由台中市長林佳龍夫人廖婉如親自擔任媒人，並致贈麵線、陳高，祝福這對佳偶長長久久。
卓、洪兩家父母均在提親現場，男方家長讚美未來媳婦美麗賢淑，女方家長也稱讚卓冠廷年輕有為，祝福兩人相互珍惜這段緣份，百年好合。據悉，卓洪兩人的婚禮預計在今年底前舉行。
卓冠廷昨晚悉相關報導後，發表如下聲明：「感謝各界關心，市府各機關仍持續防災應變中，期盼颱風期間大家平安。至於個人私事的不實傳聞，本人沒有評論，盼各界勿捕風捉影，浪費媒體公器資源，敬祝各位朋友中秋佳節愉快。」
洪慈庸透過國會辦公室發言指出，並無提親一事，莫蘭蒂強勁襲台，也請大家多多關注颱風災情。感謝大家的關心，希望大家都平安，也祝大家中秋節快樂！
卓冠廷母親夜間表示，這時機點大家都很忙，不可能去提親。
不過，卓冠廷身邊朋友表示，洪、卓兩人的好事的確已近。
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