兆豐案當事人Kingstone：銀行高官要懲罰

2016-09-14 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐案的當事人Kingstone先生接受彭文正的電話專訪，他指出他的目的並非希望銀行倒閉，但是他的確認為銀行的高官需要接受懲罰，因為他們目無法紀的行為會傷害到台灣的金融業。

在今（14）日的政論節目《政經看民視》中，獨家批露Kingstone先生的電話專訪內容，Kingstone指出，他相信兆豐5000多名員工都是認真的員工，也有家庭要養，他不希望兆豐銀行倒閉，但是他的確認為兆豐銀行做決策的高官需要接受懲罰，兆豐銀行的違法行為，很有可能導致銀行被美國紐約政府吊銷執照，這對台灣的金融業是個傷害。

Kingstone表示，這件事情其實事關重大，台灣的政府以及人民都應該重視這件事情，這件事情損失的是台灣的納稅人，政府不該輕忽兆豐對台灣金融業的影響。

Kingstone強調，大家都會犯錯，美國華爾街也會有金融犯罪，但是美國會修正錯誤，美國政府會負責調查真相，絕對不會大事化小，小事化無，會嚴懲犯罪，並重建人民對金融的信心；如果台灣政府輕忽，這個問題只會變得更嚴重，台灣領導者應將危機視為轉機，藉這機會重振金融業，長期看來對國家及銀行是有利的。